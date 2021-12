OVO SU TAJNE POPULARNIH SRPSKIH SERIJA: Ova uloga je bila namenjena Lauševiću, pas Sima nije bio slep, a evo ko je koga ŠAMARAO!

Ovo su neke od tajni najpopularnijih domaćih serija koje je publika rado gledala i uživala u zgodama i nezgodama glavnih junaka.

BOLJI ŽIVOT

- Za vreme pisanja lika Aleksandra - Saše Popadića, scenarista Siniša Pavić lik je pravio po glumcu Žarku Lauševiću, kojem je prvo poželeo da dodeli ovu ulogu. Međutim, termini snimanja serije preklopili su se sa njegovim obavezama. Umesto njega, Guzu je igrao Boris Komnenić.

- Veliku popularnost u tom periodu imala je glumica Ena Begović koja je snimala velike filmske role. Na čitanju je dobila ulogu Violete Popadić, međutim "zahvalila" se na ulozi i rekla da ne može da snima ovu seriju.

- Za ulogu majke, Emilija Popadić bila je veoma mlada, razlika u stvarnom životu između nje i Borisa Komnenića je deset godina. Dok je između Lidije Vukićević i Cece Bojković petnaest godina razlike. Međutim, to u seriji nije moglo da se primeti.

- Ni glumici Snežani Savić nije bila namenjena uloga Nine Andrejević, ali je sigurno bila suđena. Umesto nje, prvu koja je bila viđena za ovaj projekat bila je Lepa Brena. Međutim, ona nije imala želju da ponovo isti scenario kao u filmovima “Hajde da se volimo” i “Tesna koža”, te je odbila saradnju.

- Glumac Boris Dvornik, koji je trebalo da se pojavi u poslednjoj epizodi u sceni kada treba da isprati svog sina i snaju, Aljošu Vučkovića i Lidiju Vukićević na medeni mesec, ne pojavljuje se, jer su uveliko trajale glasine da će početi rat.

- Pre nekoliko godina na internetu su se pojavile izbačene scene slavlja u jednom restoranu i tada upada Čkalja. Iz do danas nepoznatog razloga su izbačene.

- Prostran i velepni stan u kojem je snimljen veći deo scena bio je zapravo veliki studio na Košutnjaku. Više od četiri godine bio je u potpunosti namešten i ništa nije menjano, a eksterijer se nalazio u ulici Kopitareva Gradina koja se nalazi nedaleko od ugla Džordža Vašingtona i 29. novembra.

SREĆNI LJUDI

- Bilo je i šamaranja. Milenko Pavlov je otkrio neke stvari sa snimanja, a pomenuo je i šamar.

"Lepo je bilo. Tu su bila dva reditelja. Ja sam radio sa Šuljagićem. U stan Golubovića nikada nisam ušao. Eto, tako je pisano. U toj seriji se nikada nisam sretao sa Batom Živojinovićem, na primer. A znali smo se, vrlo dobro smo se znali. Bata je bio vrlo moćan čovek tada. I glumački. Ja sam imao svoju kafanu, ženu koja je me jurila, Sašu Nikolić, koja je inače potekla iz Sombora. Iz Somborskog pozorišta je prešla u Narodno (pozorište). Ona mi je igrala besnu ženu koja me je jurila sa noževima. Kada god sam negde gostovao, putovao, uvek me je gazda kafane zvao i rekao: "Molim te, ti si naš predstavnik. Je l' hoćeš da uđeš u kuhinju da pozdraviš osoblje?" Ja sam, naravno, pozdravljao osoblje (i rekao): "Dobar dan, šta se kuva, kako je...." I oni kažu: "Nemoj žena toliko da te bije, bre. Nemoj to da dozvoliš..." ,rekao je glumac.

- Iako se u početku činilo da je pas Sima slep, glavni glumac i njegov vlasnik, pokojni Desimir Stanojević, ispričao je da je zbog katarakte bio slabovid, ali ne i slep. Simino pravo ime bilo je Amon i osvajao je lovačke titule. Sima je doživeo duboku starost - 14 godina.

- Glumice Eva Ras i Žiža Stojanović, koje su u seriji bile stanarke “Ranča proteklih“, u privatnom životu se nisu podnosile. “Ranč prokletih” i danas postoji. Nalazi se u blizini Partizanovog stadiona, ali u blizini nema solitera iako su se rančeri stalno žalili da im iz novoizgrađenih solitera bacaju smeće u dvorište i da im kradu struju.

- Tanja Bošković je, kako se tada pisalo, napustila seriju, a razlog je bio mali honorar. Tanja Bošković se tada požalila svom partneru iz serije Desimiru Stanojeviću da dok ode do pijace, inflacija pojede ceo honorar. Dragan Jovanović napustio je seriju iz istog razloga, a na Draganov predlog je njegov lik Lune Šćekić otišao u zavičaj da se zaposli.

- Milan Gutović nije prihvatio ulogu zbog malog honorara.

"Ja sam tražio jedan honorar pre nego što je počelo snimanje 'Srećnih ljudi'. A onda je došao producent i objasnio mi da ne može da mi da taj honorar zbog nekog poreza već može da mi da 100 dinara manje. E tada sam odustao", ispričao je Gutović u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

SELO GORI, A BABA SE ČEŠLJA

- Posle tragične smrti velikog glumca Milorada Mandića Manda, koji je bio jedan od stubova nosača u priči o Petlovčanima, a s obzirom na to da je u tom momentu do kraja snimanja poslednjeg ciklusa serije ostalo još nekoliko nedelja, produkcija je za dubliranje pojedinih scena u kojima je trebalo da se pojavi Milašin, lik koji je tumačio Manda, angažovala glumca Dubravka Jovanovića, zbog njegove slične fizičke konstitucije.

- Bajić je ulogu Milašina pre Milorada Mandića Mande nudio Marku Nikoliću, koji je odbio. I to nije sve.

- Imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski - ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveni Dragan Nikolić prihvatio da igra ulogu Žote koju Dik nije hteo, a kada je „Selo gori“ krenulo da hara, zvao me je Lazar i molio da mu napišem ulogu - rekao je Radoš Bajić za Blic.

IGRA SUDBINE

- Glumica Jelena Đukić, koja u popularnoj seriji igra Višnju, supruga je režisera Milorada Milinkovića koji je režirao filmove „Mrtav ladan“, „Potera za Sreć(k)om“, „Čitulja za Eskobara“, „Zduhal zvani avantura“, kao i prvog sprskog 3D ostvarenja „Peti leptir“, na kojem je imao priliku da sarađuje i sa suprugom Jelenom koja je glumila u ovom filmskom projektu. On je takođe poznat i kao tragač iz kviza “Potera“.

- Pavle Jerinić novo je TV lice i igra jednu od glavnih uloga u ovoj seriji, a malo ko zna da je njegov otac glumac Branko Jerinić, koji je igrao u seriji “Istine i laži”, gde je tumačio lik Andrije Isidorovića, brata Feđe Stojanovića.

- Glumica Jugoslava Drašković, koju svi pamte po ulozi Đine iz serije “Srećni ljudi”, igra Božidarku u seriji “Igra sudbine”. Danas ima 51 godinu, plavu kosu i izgleda odlično.

SENKE NAD BALKANOM

- Od istorijskih likova u seriji se pojavljuju i Ivan Meštrović i knez Pavle, kao i Mustafa Golubić, kog je sjajno odigrao Goran Bogdan. Miloš Biković tumači lik mladog Tita. U drugoj sezoni serije, Mariju Oršić, najveću misteriju 20. veka, igra hrvatska glumica Leona Paraminski.

- Voditeljka RTS Milica Tomašević je u seriji snimala intimne scene sa sinom Dragana Bjelogrlića, Aleksejem Bjelogrlićem, koji je tumačio lik Benzinca.

- Lik Vesne Trivalić je u seriji rađen po liku heroine Milunke Savić. Milunka Savić, za mnoge srpska Jovanka Orleanka, najodlikovanija je žena u istoriji ratovanja.

- Glumica Marina Vodeničar pojavila se u prvoj sezoni serije “Senke nad Balkanom” čiji je tvorac Dragan Bjelogrlić, gde je glumila Bjelinu sestru Smilju, a njih dvoje su brat i sestra i u stvarnom životu. Marinu i Bjelu povezuje rodbina iz Barande, ali njih dvoje nikada javno ne ističu da su brat i sestra po daljoj liniji.

- Jovan - Lole Savić, koji u seriji “Senke nad Balkanom” tumači lik Ostoje, portira u beogradskoj Opservatoriji, u glumačke vode se upustio tek u svojoj 62. godini i otac je našeg proslavljenog glumca Viktora Savića.

- Jovana Stojiljković i Goran Bogdan, koji su tumačili ljubavnike, bili su partneri u stvarnom životu.

JUŽNI VETAR

- Miloš Avramović nije bio oduševljen Milošem Bikovićem: "Mislio sam da je mekan, da on to ne može" - rekao je reditelj pred poslednju epizodu.

- Lik inspektora Stupara, koji je privukao ogromnu pažnju i u filmu bio zamišljen kao homoseksualac. Ritam i zaplet filma nisu odgovarali da se ispolji i taj deo ličnosti ovog korupmiranog inspektora.

- Glumačke legende Bogdana Diklića i Aleksandra Berčeka, koje smo gledali u ovoj seriji, povezuje i jedna uloga, na veoma zanimljiv način.

Reč je o kultnom filmu Slobodana Šijana “Ko to tamo peva“.

Malo je poznato da je prvobitno uloga čuvenog Miška, koja je pripala Berčeku, bila namenjena upravo Bogdanu Dikliću. Ipak, Diklić je tada morao da se posveti ostvarenju “Maratonci trče počasni krug“, koje je obeležilo njegovu karijeru.

