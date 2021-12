NIJE ME INTERESOVALO ŠTA ČARŠIJA MISLI: Srpska voditeljka postala majka u 48. godini PRVI put, a ove njene reči će dugo ODZVANJATI

Slađana Slavković, prepoznatljivo lice BK televizije, "Avale", "Prve", "B92" i bivša urednica popularne emisije Bulevar B92, pre dve nedelje prepunila je naslovne strane domaće štampe jer je postala po prvi put majka u 48. godini.

U zemlji gde se žene "požuruju" da što pre dobiju dete jer je posle "prekasno", čuvena voditeljka i urednica nikad nije bila zainteresovana za mišljenje okoline. Slađani je bila najbitnija lična sreća, a ne ozloglašena deviza da se život žene završava posle tridesete godine.

Slađana Slavković u intervjuu za žena.rs otkrila je kako se osećala kada je videla potenciranje da je postala majka u 48. godini i kako je trudnoća tekla.

- Nikada me nije interesovalo šta čaršija misli. Moj suprug, a Vukov tata, je lekar i da je on smatrao da ne bi trebalo da imamo dete, njega bih naravno poslušala. Ostali nisu merodavni da se bave mojim životom.

Naravno, trudnoća je praćena od strane najboljih srpskih ginekologa, dr Vesne Mandić i dr Milana Milenkovića, i kada oni kažu da je sve baš kako treba, onda je tako.

Život je gotov, kada onaj odozgo odsvira kraj, a ne kada to odluče zaludni ljudi i ne postoji baš nikakva garancija da će majka koja je rodila u dvadesetim biti duže sa svojim detetom od majke koja je dobila dete u četridesetim.

Verovatnoća je svakako veća u prvom slučaju ali ne i garancija. Odluka da se rodi u poznijim godinama je najčešće posledica majčine muke da ostane u drugom stanju ili prosto je to majčin izbor, i u oba slučaja to je nešto što ne treba da se tiče nikoga do majke, oca i lekara koji kaže da je to u redu ili nije, kaže Slađana Slavković za žena.rs

Dolazak sina Vuka nije bio praćen strepnjom, već samo naletima sreće.

- Strahovi su me sustigli sada kada sam ga ugledala i shvatila da je stvaran i da zavisi od roditelja.

Bila sam vitka i vitalna trudnica i gotovo niko, osim najbližih nije znao da sam trudna, pa su izostali i saveti.

Možda je to i sujeverjere što nisam želela da pričam da sam u drugom stanju ali i inače smatram da je trudnoća duboko lična i porodična stvar. Nisam imala baš nikakve tegobe, psihički i fizički spremna sam dočekala susret sa svojim detetom. Doktorka Vesna je odradila savršen porođaj, Vuk je dobio najvišu ocenu i sada život nastavljamo utroje. Iz poštovanja prema svim onim parovima koji dugo i neušpesno vode borbu da dobiju naslednike, ne volim da potenciram svoju sreću. A, sigurno je da ima malo i onoga "da ne čuje zlo" kaže Slađa.

Pitanje koje se uvek postavlja majkama je - kakav je osećaj, ali i koliko su se emocije i rutina promenili od dolaska mališana na svet.

- Često sam bila na čelu velikih redakcija i sad znam da nisam imala dovoljno razumevanja za majke koje dolaze umorne, izlaze ranije ili traže slobodne sate da bi bile sa svojom decom. Majka sam tek 10-ak dana i shvatam da je majičinstvo najteži i najodgovorniji posao na svetu i ne treba ih dodatno opterećivati strahom od toga da li će ih sačekati radno mesto kada se vrate na posao kao i brojenjem da li su ispunile normu i radne sate. Zadatak države je da im pomaže a ne odmaže.

Majke od rođenje deteta bombardovane su sa svih strana savetima, ali Slađana Slavković kaže da savete nikad ne treba tražiti od drugih majki.

- Nikada ne tražite savete od majki, svako ima svoju priču. Savet morate dobiti od lekara. I morate ih poslušati. Čak i kada ono što čujete od njih zapravo niste želeli da čujete.

Dolazak sina Vuka je bio emotivno iskustvo za Slađanu i njenog partnera. Kaže da joj svi pomažu jer je "jedna smotana mama", ali da je sin ima tek 10 dana, a već je razmažen.

- Ima celih 10 dana i već je razmažen. Jasno vam je u kom smeru će to ići. Daćemo sve od sebe da bude dobar i pošten čovek a sve ostalo je ipak manje bitno.

Niko mi nije rekao koliko je težak taj prvi dan kada dođete sa bebom kući i ne znate šta vas je snašlo i šta raditi sa bebcem. Otplakali smo i on i ja nekoliko tura te noći. Srećom je tata bio prisebniji, kaže na kraju razgovora Slađana Slavković.

