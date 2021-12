KOMŠIJE SA BOGATOG SENJAKA GA STALNO SREĆU: Brega ulicom šeta u PIDŽAMI I JAPANKAMA, a evo s kim se SVAĐAO danima

Susedi Gorana Bregovića, koji živi u vili na Senjaku, kažu da je muzičar toliko opušten da ga je baš briga kako izlazi do prodavnice i otkrivaju da je zbog žalbe komšija promenio džip koji je vozio jer je zagađivao okolinu.

Sakriven iza zidina svog doma, Goran retko izlazi, ali kada to čini, ne vodi računa o svom stajlingu. Uslikali smo ga jednom prilikom u bademantilu i pidžami.

U ovom izdanju, sa sve japankama na nogama, prošao je nekoliko ulica, ne obraćajući pažnju na to što je raščupan jer je tek ustao iz kreveta. Komšije su nam potvrdile da mu je ovo prirodno stanje.

foto: Dado Đilas

- Briga njega da l‘ je u pidžami, go do pasa ili u šortsu, on ide gde poželi u tom trenutku. Šta ga briga ko će šta reći - kaže komšinica koju smo sreli u prolazu dok nam susetka Anka otkriva malo više.

- Kada se doselio, vozio je neki drndavi džip koji je ispuštao užasne izduvne gasove. Sretnemo se mi u samoposluzi i održim mu ja predavanje. Kažem mu: “Slušaj, komšija, znam da si za ekologiju, ono drndalo vozi tamo gde živiš u svetu. Nemoj ovde u Srbiji da ga voziš”. To je bio jedan stari drndavi džip, što biste vi mladi rekli, izgledao je kul, ali je zagađivao sve nas ovde. I da vam kažem, poslušao me. Nije se srdio ni ljutio, ubrzo je kupio novi auto - kaže Anka.

foto: Kurir TV

- Inače, nikakve drskosti nema u njemu. Imao je velikih problema sa nekom američkom školom. Dugo su gradili, a Brega je želeo mir. Malo su se raspravljali, ali on je bio u pravu - dodaje ona.

Kako je Senjak deo prestonice u kojem žive uglavnom imućni ljudi koji su sebi sagradili vile i opasali ih zidinama, među njima nema komšijskog kafenisanja. Takav je slučaj i sa Goranom Bregovićem, za kojeg komšinica Mira kaže da je tip osobe koji ne želi da se druži.

- Samo znam da su mu dve vile na uglu, ali nikada ga ne srećem. Mi se sa Senjaka ne družimo sa komšilukom, eventualno se mimoilazimo kolima - istakla je Mira, dok Ana otkriva da Goran ima pse o kojima sam brine.

foto: Paparaco lov, Damir Dervišagić

- Sretnem ga kada šeta ljubimce. Moja drugarica je njegova prijateljica, ali nas dvoje ne pijemo kafu. Deluje mi kao okej lik. Kada se sretnemo u samoposluzi, proćaskamo dve-tri reči i to je to - kaže Ana dok komšinici Sneži popularni muzičar deluje umišljeno.

U samoposluzi koja se nalazi u blizini Breginog stana su nam rekli da je ranije dolazio često, u poslednje vreme ređe i da je uglavnom kupovao svakodnevne potrepštine, a ponekad ekskluzivna i skupocena vina.

Inače, nakon tri godine gradnje Bregović je nedavno završio objekat na Senjaku i uveliko ga izdao jednoj kompaniji. Kako saznajemo, ostavio je i jedan deo stambenog prostora za sebe, gde može da boravi kada kuću u kojoj živi iznajmi na dan.

Muzički umetnik Goran Bregović prema pisanju medija u svom posedu ima preko 30 kuća, vila, stanova i garsonjera u vrednosti od preko 35 miliona evra. Poslednja u nizu je nekretnina na Senjaku koju je gradio poslednje tri godine. Radovi su napokon završeni, a Bregović je po ugledu i na druge nekretnine odlučio i ovu da izdaje.

- Unutar same vile nalazi se firma kojoj je iznajmio prostor. Međutim, to je samo jedan deo ogromne vile koja je u njegovom posedu. Drugu polovinu je odlučio da sačuva za sebe, jer zbog čestih iznajmljivanja vila i kuća za snimanje raznih spotova i reklama, ipak želi da ima delić za sebe kako bi mogao da odmori – započinje priču dobro upućen izvor za „Blic“ i dodaje:

foto: Nemanja Pančić, Dado Đilas

- Prvenstveno je tu trebalo da se nalazi ogroman muzički studio u kom bi on pravio muziku, međutim za sada nije poznato da li će do te realizacije doći. Plan postoji, ali Bregović još nije prelomio da li će mu to biti sigurna investicija zbog pandemije kada niko ništa ne radi, i ne snima. Za sada je to samo prostor gde on ponekad boravi, kada kuću u kojoj živi iznajmi za snimanje filma, serije ili nekog spota. Na taj način zarađuje siguran novac i sasvim je siguran i ako u jednom trenutku odluči da napusti muziku, uvek će moći da živi od izdavanja – priča izvor i ističe kako jedan snimajući dan, u zavisnosti od prostora, košta između 2.000 i 3.000 evra.

- Jedan snimajući dan kod Gorana Bregovića košta između 2.000 i 3.000 evra, sve zavisi od nekretnine koju iznajmljuje. Cena snimajućeg dana je striktna, tako da ne postoje dodatni popust kada su pregovori sa njegovim timom u pitanju – zaključuje dobro upućen izvor za „Blic“.

Podsetimo, muzičar je u Zagrebu 2005. godine pazario zgradu od 550 kvadrata. Svaka vila Gorana Bregovića procenjena je na barem milion evra. Na Jahorini ima nekretninu od 450 kvadrata, u Perastu dve kuće i starački dom, u koji je uložio nešto više od milion evra, zatim vile u Parizu, Istanbulu… Bregović je i sam jednom prilikom priznao zbog čega je opterećen time da ima što više stanova, kuća i poslovnih prostora.

- Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je, i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - ispričao je Bregović svojevremeno.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

kurir.rs/blic

01:09 Čestitke poznatih za 2022: Jelena Gavrilović, Dženan Lončarević, Hari Mata Hari, Željko Samardžić i Aleksandra Mladenović