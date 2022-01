BRUTALNO UBISTVO REPERA ŠOKIRALO SVET: Žena ga raskomadala i bacila pacovima, ali tvrde da je uradila i nešto mnogo GNUSNIJE?

Ukrajinskog repera, Aleksandra Juska (30) supruga je, kako pišu britanski mediji, navodno ubila i bacila pacovima.

Novi forenzički dokazi pokazali su da je Jusko bio još uvek živ kada mu je supruga otkinula delove tela u Sankt Peterburgu u Rusiji piše The Sun.

Kokhal je nedavno priznala da je raskomadala suprugovo telo pre no što je neke delove stavila u frižider, ali tvrdi da je preminuo od predoziranja. Objasnila je da je to učinila kako ga ne bi prepoznali obožavaoci i kako ne bi saznali da je tako nečasno umro. Inače, on je nastupao pod imenom Endi Kartrajt (Andy Cartwright).

Planirala je to jer je htela da misle da je samo nestao, a negira kako ga je ubila. Iz pritvora je puštena u oktobru, no i dalje ostaje jedini osumnjičeni. Novi forenzički dokazi s druge strane pokazali su da je reper umro zbog nedostatka kiseonika i da je umirao nekoliko sati.

Navodi se da je Kokhal pacove nahranila jagodicama njegovih prstiju. Istražitelji nisu uspeli u frižideru da pronađu osam ključnih organa, a u telu nije bilo tragova droge.

Detektivi su optužili njegovu 37-godišnju udovicu da je između ostalog pila reperovu krv i imala polni odnos s njegovim lešom.

Reper je imao aferu sa jednom obožavateljkom, Nađom Romanenko (26).

- Viđali smo se svakog dana, ali Marina nije znala za to - navodno je rekla ova devojka.

Dete koje je par delilo je odvedeno u sirotište, da bi sudija naložio ponovno ujedinjenje sa majkom koja je puštena iz zatvora.

Ona će morati da bude u kućnom pritvoru sve vreme zbog dalje istrage, a kako se navodi, tokom januara će biti i novo suđenje vezano za ovaj slučaj.

(Kurir.rs/A.M.)

