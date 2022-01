NI GLAMURA NI GLUMACA: Dodela Zlatnih globusa iza ZATVORENIH vrata, bilo mnogo IZNENAĐENJA, a ovo su POBEDNICI!

Pobednici 79. dodele Zlatnog globusa objavljeni su u nedelju, 9. januara 2022. godine putem zvaničnog veb sajta i na društvenim mrežama.

Glumci, reditelji i filmski studiji su ove su godine uglavnom zanemarili dodelu Zlatnih globusa, nakon kritika 2021. godine da su njegovi organizatori HFPA (Udruženje stranih novinara u Holivudu) delovali sa upitnom etičkom politikom i bez crnih članova. Televizijska kuća NBC, koja je dugo godina prenosila taj događaj, odlučila je da neće emitovati dodelu ovogodišnjih nagrada.

HFPA, koja je proširila i diverzifikovala svoje članstvo i revidirala svoju praksu, objavila je svoje odabire na ceremoniji na Beverli Hilsu, održanoj iza zatvorenih vrata. Dobitnici su objavljeni javnosti putem društvenih mreža i na veb stranici Zlatnih globusa. Dodela Zlatnih globusa inače privlači milione TV gledalaca, koji prate dolazak filmskih zvezda na crveni tepih.

Najveće iznenađenje je svakako nagrada za južnokorejskog glumca O Yeong-su za najboljeg sporednog glumca u TV seriji, ali ns obzirom da je Squid game "zaludeo" ceo svet i da je njegova uloga u seriji prilično slojevita, jasan je i razlog za takvu odluku. Majkl Kiton je dobio Zlatni globus za najboljeg glumca u limitiranoj seriji odnosno tv filmu za "Dopesick".

U nastavku su ostali pobednici ovogodišnji Zlatnih globusa.

Najbolji film - drama Belfast Koda (Coda) Dina (Dune) Kralj Ričard (King Richard) The Power of the Dog - pobednik

Najbolji film - mjuzikl ili komedija Sirano (Cyrano) Ne gledaj gore (Don't Look Up) Licorice Pizza Tik, tik… bum! (Tick, Tick … Boom!) Priča sa zapadne strane (West Side Story) - pobednik

Najbolja glumica u filmu - drama Džesika Čestajn (The Eyes of Tammy Faye) Olivija Kolman (The Lost Daughter) Ledi Gaga (House of Gucci) Kristin Stjuart (Spencer) Nikol Kidman (Being the Ricardos) - pobednica

Najbolji glumac u filmu - drama Maheršala Ali (Swan Song) Havijer Bardem (Being the Ricardos) Benedikt Kamberbač (The Power of the Dog) Denzel Vašington (The Tragedy of Macbeth) Vil Smit (King Richard) - pobednik

Najbolja glumica u filmu - mjuzikl ili komedija Marion Kotijar (Annette) Alana Haim (Licorice Pizza) Dženifer Lorens (Don’t Look Up) Ema Stoun (Cruella) Rejčel Zegler (West Side Story) - pobednica

Najbolji glumac u filmu - mjuzikl ili komedija Leonardo DiKaprio (Don’t Look Up) Piter Denklidž (Cyrano) Kuper Hofman (Licorice Pizza) Entoni Ramos (In the Heights)

Endrju Garfild (Tick, Tick … Boom!) - pobednik

Najbolja epizodna uloga - žene Katrina Balfe (Belfast) Kirsten Danst (The Power of the Dog) Aunjunan Elis (King Richard) Rut Nega (Passing) Arijana Debos (West Side Story) - pobednica

Najbolja epizodna uloga - muškarci Ben Aflek (The Tender Bar) Džejmi Dornan (Belfast) Kiran Hajnds (Belfast) Troj Kocur (Coda) Kodi Smit-Mekfi (The Power of the Dog) - pobednik

Najbolji reditelj Kenet Brana (Belfast) Megi Gilenhal (The Lost Daughter) Stiven Spilberg (West Side Story) Denis Vilnev (Dune) Džejn Kempion (The Power of the Dog) - pobednica

Najbolji scenario Pol Tomas Andersaon (Licorice Pizza) Džejn Kempion (The Power of the Dog) Adam Mekej (Don’t Look Up) Aron Sorkin (Being the Ricardos) Kenet Brana (Belfast) - pobednik

Najbolji crtani film Flee Luca My Sunny Maad Raya and the Last Dragon Encanto - pobednik

Najbolji film na stranom jeziku Compartment No. 6 The Hand of God A Hero Parallel Mothers Drive My Car (Japan) - pobednik

Najbolja pesma za film Be Alive iz filma King Richard - Bijonse Nouls-Karter i Dikson n Dos Orugitas iz filma Encanto - Lin-Manuel Miranda Down to Joy iz filma Belfast - Van Morison Here I Am (Singing My Way Home) iz filma Respect - Džejmi Aleksander Hartman, Dženifer Hadson i Kerol King No Time to Die from No Time to Die (Džejms Bond) - Bili Ajliš i Fines O’Konel - pobeda

Najbolja TV serija - drama Lupin The Morning Show Post Squid Game Succession - pobednik

Najbolja glumica u TV seriji Uzo Aduba (In Treatment) Dženifer Aniston (The Morning Show) Kristin Baranski (The Good Fight) Elizabet Mos (The Handmaid’s Tale) M Džej Rodrigez (Pose) - pobednica

Najbolji glumac u TV seriji Brajan Koks (Succession) Li Jung-jae (Squid Game) Bili Porter (Pose) Omar Si (Lupin) Džeremi Strong (Succession) - pobednik

Najbolja TV serija – mjuzikl ili komedija The Great Only Murders in the Building Reservation Dogs Ted Lasso Hacks - pobednik

Najbolja mini TV serija ili TV film Dopesick Impeachment: American Crime Story Maid Mare of Easttown The Underground Railroad - pobednik

Ostale pobednike možete videti i na zvaničnom sajtu.

