STIGLO REŠENJE ZA LJUBAVNE JADE! Naš poznati muzičar objasnio Viktoru Saviću sve: Na planini, sine, nađi devojku (VIDEO)

Glumac Viktor Savić sreo se sa Živojinom Žikom Milenkovićem iz grupa "Babe" i "Bajaga i instruktori" na planini i otkrio šta ga je savetovala muzička legenda.

Naime, Viktor je na svom profilu objavio fotografiju sa druženja sa Žikom na kojoj su zagrljeni i vidno raspoloženi uz zanimljiv prateći tekst.

- Žika, živa legenda, koji mi je bio sagovornik u emisiji "Veslom kroz Srbiju" poručio mi je: "Na planini, sine, nađi devojku koja će ti puno dece roditi, i u kući i na čistom vazduhu s njom ćeš moći, sine, ljubav voditi. Kad padaju kiše, a vi se ljubite još više, a priroda će slaviti, sunce se pojaviti" - stoji u objavi poznatog glumca što su zapravo stihove pesme "Slanina" koju izvodi Žikina grupa "Babe".

Da podsetimo, glumac je nedavno priznao da ne želi da dobije decu samo zato što to tako okolina zahteva.

Glumac je istaka da je najvažnije da deca sutra imaju porodicu na okupu, jer figure i oca i majke su stub porodice.

- Ja baš tako nekako i razmišljam i mislim da kada dođe taj neki trenutak da se sve veže. Sada sve veze koje imam, olako mogu i da izađem iz toga. Često pričam o tome, pa neki će možda steći i utisak da ja očajavam, ali ovo je moj izbor. Upoznao sam dva čoveka, jedan je stranac, Amerikanac, koji obožava Srbe i za sebe priča da je Srbin iako je prvi put sada bio u Srbiji.

To mi je prijatelj jedan iz Njujorka, jako je uspešan, bavi se nekretninama. Investicijom čudne okolnosti, uvek mu se provlače neki Srbi kao bliski. On je potpuno lud za Srbima. On je malo stariji od mene, ali je deda. On ide sa mnom zajedno na festival, ali je već deda. Imam prijatelja iz Srbije, mojih godina, koji je već deda. Sve je moguće i stvarno bi divno bilo. Mi smo svi vaspitani. Kultura i filmovi su nas vaspitali da je važno da napraviš decu, kakve veze to ima i da ostaneš u dobrom odnosu. Ali, zbog toga porodice ne staju. Nekako drugačije razmišljam i dok razmišljam ispravno, vreme prolazi i ne radim ništa na tom planu - rekao je glumac za sam kraj gostujući u potkastu oca Predraga Popovića.

