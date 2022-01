KO JE NA FOTOGRAFIJI? Postao LEGENDA iako su mu govorili da nikada neće uspeti, a sada je slavan i bogat i može da bira!

Rođen je 25. aprila 1940. godine u istočnom Harlemu, Njujork kao jedino dete Salvatorea i Roze. Tokom svoje bogate karijere ostvario je brojne uloge koje su mu obezbedile filmsku besmrtnost.

On je rođen kao Alfredo Džejms Paćino.

Miris žene, Lice sa ožiljkom, Kum, Doni Brasko, Nesanica, Glengeri Glen Ros, Pasje popodne su samo neki od kultnih filmova. Dobio je Oskara i Zlatni globus 1993. godine za Miris žene. Da, u pitanju je legendarni Al Paćino.

foto: Profimedia

- Pre Kuma, prvog Kuma, niko drugi me nije želeo. Ali Fransis me je želeo! Samo me je želeo, a ja to nisam razumeo... Studiji me nisu hteli, niko me nije želeo - niko me nije poznavao. Mislim da kada je režiser zainteresovan, imam tendenciju da se nagnem napred umesto da odstupim. Tražite rizik koji možete preuzeti, izazov, činjenicu da padnete i ustanete i nastavite dalje -rekao je Al Paćino.

foto: Profimedia

Inače, sa 17 je odustao od srednje škole. Radio je kao domar, vozio je autobus, bio je zaposlen u pošti... Igrao je i bejzbol, želeći da postane poznati sportista! Pio je i pušio još sa devet, a sa 13 godina i redovno marihuanu. Kada je bio bez posla spavao bi na ulici, a onda je upoznao Čarlija Lotona koji mu je kasnije postao mentor i najbolji prijatelj.

Nakon što je izašao iz tinejdž doba oprobao se u pozorištu, da bi sa 22 godine bio primljen u organizaciju profesionalnih glumaca. Prvi duži posao u branši imao je u borstonskom pozorištu, da bi se preselio u Njujortk i počeo da glumi u Brdoveju za šta je zatim dobio "Tonija". Prvi film snimio je 1969. godine.

"Kada prestanemo da gledamo, prestaćemo da živimo", izgovara Al Paćino, mrzovoljni, penzionisani visoki oficir američke vojske kivan na sve oko sebe, ljut na život, u sjajnom filmu "Miris žene", a za tu ulogu Paćino je dobio Oskara.

foto: Profimedia

Pojedini su ga upoređivali sa Pablom Pikasom, koji je sam slikao likove koje je glumio, dodajući im svoj karakter ili iznenada menjajući svoje replike: "Ima sjajno dupe!", rekao je u filmskom hitu "Vrelina", potpuno nenadano, baš kao što je Pikaso pravio iznenadne pokrete na svojim slikama.

Pojedine uloge Ala Paćina, poput Tonija Montane ili Korleonea - postale su sastavni deo pop kulture, napominju strani mediji. Njegova filmska zaostavština je takva da se ne može ignorisati, ili preko nje olako preći. Osvojio je Oskara, Emi, Toni... što se u svetu filmske umetnosti smatra "trostrukom krunom"! Zanimljivo je da Američka filmska akademija nije dodelila Oskara za fenomenalne role u "Kumu", "Serpiku"... ali je pravda zadovoljena kada je dobio "zlatnog čovečuljka" za "Miris žene".

"Laska mi kada mi mlađe kolege kažu da sam im uzor. Shvatam to kao kompliment, ali i dalje sebe vidim samo kao glumca koji se bori da dobije novu ulogu. Kada, i ako je dobijem, razmišljam kako da je odigram... jednostavno", rekao je svojevremeno Paćino.

Iako ga svi doživljavamo kao legendu, on je rekao da sebe ne doživljava tako.

"Ne smatram sebe za 'legendu' koja će deliti savete, i ja učim. Učim i od mlađih kolega i nadam se da ću to uvek raditi. Ako bi mene neko pitao za savet, 'uputstvo' za napredovanje u karijeri rekao bih - trud. Radite to što radite, radite to što najbolje možete i ne gledajte svet oko sebe kao mesto na kojem ima puno konkurencije. Obrazujte se, čitajte, nađite nešto što vas inspiriše, učite... to je 'tajna'."

foto: AP/Richard Shotwell

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:13 Milena Radulović uz pesmu proslavila 27. rođendan