AL PAĆINO USLIKAN NA ULICAMA BEVERI HILSA! Legendarni glumac OSEDEO, gazi 80. godinu: A u ovom izdanju je NEPREPOZNATLJIV!

Glumac Al Paćino "gazi" 80. godinu i na pragu je devete decenije, a sada su ga uhvatili u šetnji. Glumac je uslikan u opuštenoj odevnoj kombinaciji na ulicama Beveri Hilsa.

Al Paćina je malo ko prepoznao u ovom izdanju - crna majica, teget pantalone i crni duks, a obuo je crne patike, dok je u ruci nosio mobilni telefon i prenosivi punjač. Ono što je i te kako primetno jeste da je Al Paćino dosta osedeo, ali iako ima 80 godina, on se trudi da bude aktivan na filmskim događajima.

foto: Profimedia

Podsetimo, Al Paćinova bivša devojka Mejtal Dohan je bila mlađa od njega skoro četiri decenije, a zbog generacijskog jaza, njihova veza je bila osuđena na propast. U romansi su bili skoro dve godine.

- Teško je biti sa tako starim čovekom, pa makar on bio i Al Paćino- rekla je glumica za izraelaski “La Isha” magazin.

- Razlika u godinama je prevelika. Trudila sam se da to zanemarim, ali, da budem iskrena, on je sada jedan starac. I uz svu moju ljubav, to nije opstalo- dodala je ona.

foto: Profimedia

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

02:00 BILO JE ILI BROMAZEPAMI ILI KLIPOVI: Glumac spaja RIJALITI i stvarnost! Obožavaju ga i mladi i stari (KUROR TELEVIZIJA)

Kurir