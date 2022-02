ADEL IZDOMINIRALA NA DODELI BRIT NAGRADA: Pokupila sve što je mogla, najveći gubitnici Moneskin, a ovo je spisak ostalih pobednika

Dodela britanskih muzičkih nagrada BRIT 2022 bila je u O2 areni u Londonu, a pevačica Adel je imala apsolutni trijumf sa pobedom u četiri najvažnjie kategorije.

foto: Profimedia

Ona je osvojila nagradu za album godine: "30", za pesmu godine: "Easy On Me", za umetnicu godine. Na svečanoj dodeli Brit nagrada, Adel je izvela pesmu "I Drink Wine".

Adelin prethodni album, "25" iz 2015. godine, kao njen drugi studijski album, "21" (2011) su takođe poneli titulu BRIT najboljeg albuma godine.

the third win of the night for @Adele as '30' takes home @MastercardUK Album of the Year! #BRITs pic.twitter.com/BLbUxC9tz8 — BRIT Awards (@BRITs) February 8, 2022

Što se tiče ostalih pobednika, italijanska grupa Maneskin je nominovana za najbolji strani bend, ali su izgubili od Silk Sonic.

Najbolja grupa Coldplay D-Block Europe Little Mix London Grammar Wolf Alice - pobednik

foto: Profimedia

Brits Rising Star Holly Humberstone - pobednik Bree Runway Lola Young

Najbolji mladi umetnik Central Cee Griff Joy Crookes Little Simz - pobednik Self Esteem

Najbolji Rok/Alternativa Coldplay Glass Animals Sam Fender - pobednik Tom Grennan Wolf Alice

Najbolji Hip Hop/Grime AJ Tracey Central Cee Dave - pobednik Ghetts Little Simz

Najbolji dens Becky Hill - pobednik Calvin Harris Fred again… Joel Corry Raye

foto: Profimedia

Najbolji Pop/RnB act Adele Dua Lipa - pobednica Ed Sheeran Griff Joy Crookes

Najbolji internacionalni umetnik Billie Eilish - pobednica Doja Cat Lil Nas X Olivia Rodrigo Taylor Swift

foto: Profimedia

Internacionalna pesma godine ATB/Topic/A75 - ‘Your Love’ Billie Eilish - ‘Happier Than Ever’ Ckay - ‘Love Nwantiti (Ah Ah Ah)’ Doja Cat -‘Kiss Me More (featuring Sza)’ Galantis/Guetta/Little Mix - ‘Heartbreak Anthem’ Jonasu - ‘Black Magic’ Kid Laroi and Justin Bieber - ‘Stay’ Lil Nas X - ‘Montero (Call Me By Your Name)’ Lil Tjay & 6lack - ‘Calling My Phone’ Måneskin - ‘I Wanna Be You Slave’ Olivia Rodrigo - ‘Good 4 U’ - pobednica Polo G - ‘Rapstar’ Tiësto - ‘The Business’ The Weeknd - ‘Save Your Tears’

Tekstopisac godine Ed Sheeran – pobednik

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

