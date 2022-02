HTELA DA POBEGNE OD SIROMAŠTVA, RADILA KAO ČISTAČICA ZA 10 DOLARA I JELA JE NA ULICI: Životna priča NAJMOĆNIJE ŽENE šoubiznisa

Dženifer Lopez nikada nije krila da je imala težak život pre nego što je postala jedna od najmoćnijih žena svetskog šoubiznisa.

Slavna glumica i pevačica se u intervjuu za novi broj časopisa "Rolling Stone" između ostalog osvrnula na svoj put ka uspehu, te se prisetila kakve je životne probleme imala pre nego što je postala bogata i slavna.

- Htela sam da ostvarim neke stvari i uvek sam imala taj takmičarski duh da to i uradim. Moji roditelji nisu bili bogati i živeli su u siromašnoj četvrti u kojoj svaki novac puno znači. Moj prvi posao bio je u salonu lepote, gde sam čistila. Tamo su mi plaćali 10 dolara za dobro obavljen posao - iskreno je ispričala Džej Lo.

Kako je žarko želela da se izvuče iz siromaštva, donela je odluku da napusti ovaj posao i ode u Los Anđeles.

- Živela sam od malih svirki, gde sam plesala - plaćali su mi 25 dolara. Jela sam nudle u čaši i uličnu picu - prisetila se Lopez, dodajući da je zahvaljujući snimanju videa za Dženet Džekson i američku grupu New Kids On The Block krenula na put do uspeha.

(Kurir.rs/ L.S.)

Bonus video:

04:08 RUSKINJA IZABRALA SRBIJU ZA ŽIVOT: Mogla je da radi bilo gde u svetu, ODBILA sjajne prilike, jer NIGDE NIJE KAO ŠTO JE KOD NAS!