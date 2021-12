DŽEJ LO SE POJAVILA BEZ TRUNKE ŠMINKE: Svi su iznenađeni njenim licem i kažu da ima BOTOKS, a ona se kune da stari PRIRODNO!

Dženifer Lopez definitivno prkosi starenju - iz godine u godinu izgleda sve bolje i atraktivnije, a niko ne bi pogodio da ova dama ima već 52 godine.

Ne samo da predano vežba i radi na svojoj figuri, već i njeno lice definitivno ne otkriva datum iz krštenice.

Ona je nedavno na Instagram profilu svog brenda JLO Beauty podelila kratak snimak na kome bukvalno nema ni trunku šminke, a sve kako bi predstavila omiljeni proizvod za negu lica.

Latino diva ishvalila je serum za sjaj kože koji proizvodi upravo pomenuti brend, a sudeći po tome koliko negovano i fantastično izgleda njeno lice, čini se da zaista daje rezultate, zajedno sa ostatkom kozmetičke rutine.

Džej Lo je o serumu pričala u svilenom kućnom ogrtaču, kose svezane u punđu i u potpuno prirodnom izdanju - bez pudera, maskare, ruža, ma bilo čega! I zaista blista - njeno lice je sveže, mladoliko, zategnute, bez bora ili pora!

Jasno je da se slavna pevačica ipak podvrgla nekim kozmetičkim tretmanima za podmlađivanje, ali je to uradila diskretno i sa merom, te i dalje izgleda sasvim prirodno.

Inače, ovo nije prvi put da pevačica pozira bez mejkapa, upravo suprotno - ona se bez problema snima i fotka i kada nije tip-top doterana, a upravo zbog toga je publika i obožava i ceni njenu prizemnost.

Očekivano, ovaj snimak izazvao je poplavu oduševljenja i ushićenja, a fanovi nisu štedeli reči hvale. "Kako si samo lepa", "Sijaš", "Volim što pokazuješ da si tako prirodna, tako divna", "Tvoja koža je neverovatno negovana", "Zadivljujuće", "Toliko si lepa bez šminke, kao i sa njom", samo su neki od komplimenata.

Podsetimo, Dženifer je početkom godine rekla da nikada nije koristila botoks ni filere i da joj je muka od toga da je zovu "lažovom". "Rekla sam ovo već 500 miliona outa... Nikada nisam imala botoks, niti bilo kakve injekcije ili plastične operacije", napisala je jednom prilikom na Instagramu, a potom se u intervjuu za "People" opširnije osvrnula na temu:

"Ne osuđujem nikoga. Ako želite da radite botoks, to je sasvim u redu. Ali ne želim da me ljudi optužuju da radim stvari koje ne radim. Molim vas, ne govorite mi da sam lažov. Ne moram da lažem ni o čemu. Da sam radila bilo šta, rekla bih: "Da, u pravu ste". Ne želim da ljudi govore: "Prestani da laže, uradila si ono na licu, uradila si ovo", kada to jednostavno nije istina", rekla je ona.

