RASOL I KISELI KUPUS SU MILA MAJKA ZA MAMURLUK I ZDRAVLJE: Doktor kaže da ih ne koristimo pravilno, a evo kako da to promenite

Profesor doktor Dejan Čubrilo gostujući otkrio je kako se pravilno uzimaju rasol i kiseli kupus i kako oni utiču na zdravlje.

foto: Printscreen/Youtube/RTS

Kiseli kupus i rasol su moćni antioksidansi i puni su vitaminom C, najvažnijim nutrijentom za jačanje imuniteta, što je posebno važno u zimskom periodu. Međutim, ova namirnica i njen sok, mogu i te kako da izazovu probleme sa varenjem, da stvore nadutost i gasove...A razlog je taj što ih uzimamo na pogrešan način, prenosi RTS.

"Onaj ko ima gasove će reći da je to od rasola i kupusa. Od ovog prvog teško da možete da imate gasove. Kako? U čašu vode stavite supenu kašiku rasola. On ne treba da se pije čist. Naš narod je strašno čudnovat. Ako bih ja sad čist rasol popio, ne samo da bih imao gasove, to bi već bila mnogo ozbiljnija patologija creva. Ali ako se pije razmućen u vodi, to će nam obezbediti dovoljno bakterija", rekao je dr Čubrilo u emisiji "Ordinacija".

Ilustracija foto: Profimedia

Kiseli kupus, namirnica koja je tokom cele zimske sezone obavezno prisutna na srpskim trpezama, takođe ume da "teško padne" na stomak. Opet, reč je o načinu na koji ga konzumiramo, objašnjava profesor dr Čubrilo.

Dr Čubrilo smatra da je najbolje prvo testirati sebe i videti koja količina nam pravi problem u crevima, a evo na koji način to da uradite:

"Uzmete jako malo, pa ga prvo sameljete, uzmete sa vodom, pa ako tada vidite da vam stvara probleme, ne treba da ga koristite. To je test koji otkriva da ne valja tanko crevo, da nema doboljno enzima. Ako to imate, znajte da ste uprskali", napominje dr Čubrilo i dodaje: "Zbog načina života ste creva istrošili. Prvo uzmete manju količnu i oporavite creva i posle možete da ga jedete", zaključio je dr Dejan Čubrilo.

foto: Printscreen/Youtube/RTS

(Kurir.rs/A.M.)

