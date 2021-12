NA KOJE SVE NAČINE MOŽETE DA POMOGNETE SEBI AKO OSEĆATE BOL U KIČMI I VRATU? Evo par saveta!

Bol u kičmi svaka osoba oseti kad-tad, nezavisno od životne dobi. Može da se javi zbog nepravilnog držanja prilikom stajanja i/ili sedenja, lošeg jastuka za spavanje, zbog povrede, oboljenja… Ono što je zajedničko za svaku bol jeste to da mora da se odreaguje na vreme i da se vodi računa da se greška koja je dovela do njegove pojave ne ponovi. Na koje načine možete to da postignete?

Za početak, obezbedite sebi udoban san u pravilnom položaju – ortopedski jastuk za noge ergonomskog dizajna napunjen je memorijskom penom i osmišljen je tako da smanji pritisak na leđa koji se javlja pri spavanju na bočnoj strani. U tom položaju telo nam nije u ravni i gornja noga se spušta i vrši pritisak, zglobovi kolena se dodiruju, uzrokujući bol.

foto: Promo

Uz pomoć ortopedskog jastuka budićete se odmorni, naspavani i bez bola u krstima, kičmenom stubu i kukovima.

Ortopedski jastuk možete naručiti pozivom na broj telefona 011/442 0502 ili klikom OVDE, po ceni od 1.799 rsd.

Relax & Tone masažer pomoći će vam da poboljšate cirkulaciju, relaksirate umorne mišiće i smanjite napetost u vratu i leđima.

Možete da tretirate celo telo sa njim i nositi ga svuda sa sobom, jer ne zauzima puno prostora. Odličan je za svakodnevni tretman, jer će masirati i opustiti napete mišiće nakon dugog stanja, sedenja, trčanja.

foto: Promo

Relax & Tone masažer možete naručiti pozivom na broj telefona 011/442 0502 ili klikom OVDE, po ceni od 2.499 rsd.

Pametni pojas za leđa sa vibrirajućim senzorom će vas opomenuti ako ne držite leđa u pravilnom položaju. Senzor se nalazi na sredini gornjeg dela leđa i vrlo je diskretan. Vibracije nisu bolne ni neprijatne, neće vas naterati da se cimnete i ispravite, već će vas diskretno opomenuti da bi to trebalo da uradite.

foto: Promo

Senzor se puni preko USB kabla koji se dobija u pakovanju i za 1 dan nošenja korektor je dovoljno puniti 3-4 sata.

Savet: ako korektor nije dovoljno osetljiv na savijanje leđa, zategnite kaiševe na ramenima. Ako je suviše osetljiv i vibrira čak i kada se ne savijete previše, onda kaiševe otpustite.

Ovaj pojas možete naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502, po ceni od 2.390 rsd.

Ukoliko vam treba pojas koji će uspostaviti stabilnost lumbalnog dela kičme, Spinemax L6 je rešenje. Elastičan je i ima dodatnu potporu te je savršen i za postoperativni period, a i za zaštitu prilikom obavljanja teških poslova.

Spinemax L6 pojas možete naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502, po sniženoj ceni od 6.400 rsd.

Što se tiče tretiranja bola u vratu, vratna kragna sa dekompresionim sistemom predstavlja revolucionarno, neprikosnoveno rešenje. Veoma je laka i jednostavna za upotrebu.

foto: Promo

Opušta napete mišiće, uklještene nerve, bol u vratu i glavobolju. Pomaže kod osteoartritisa i nateklih diskova, ispravljanja vrata, diskova i zglobova zahvaćenih degenerativnim procesom, kao i kod cervikalne spondiloze, korena nerva i kičmene arterije.

Kada su vazdušne komore napumpane, vrat i glava podupreti su mekim delom kragne. Bolji osećaj i komfor su zagarantovani.

Vratnu kragnu sa dekompresionim sistemom možete naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502, po sniženoj ceni od 8.000 rsd.

* Klikom OVDE pogledajte kompletnu ponudu proizvoda protiv bolova u vratu, kičmi, zglobovima.

Promo tekst