TUKLI SU ME, BACALI U SAMICU I GLEDALI GOLU: Bogata naslednica iznela MRAČNE TRAUME iz detinjstva! Da te JEZA uhvati!

Popularna bogata naslednica Paris Hilton ovih dana je proslavila svoj 41. rođendan, a sa suprugom Karterom Reumom uživa na jahti i peščanoj plaži.

Paris je odrasla u velikoj porodici, a njeni roditelji su oduvek bili jako bogati, s obzirom na to da poseduju poznati lanac hotela Hilton, zbog čega su mogli da joj priušte sve što je htela, pa je tako na glasu kao razmažena bogatašica.

U mladosti je punila medijske naslovnice zbog svog razuzdanog načina života, a 2007. je čak završila u zatvoru jer je prekršila uslovnu kaznu i vozila bez vozačke koja joj je oduzeta jer je vozila u pijanom stanju.

Javnost joj se još više izrugivala kada je procurio njen snimak seksa s bivšim dečkom, Rikom Salomonom, što je za nju bilo bolno iskustvo. Međutim, mnogi nisu znali za zlostavljanje koje je proživela kao tinejdžerka kada su je roditelji poslali u školu za "prevaspitanje", a sve to je otkrila u svom dokumentarcu "This is Paris".

- To je trebala da bude škola, ali učenje nije bilo na prvom mestu. Od trenutka kad bih ustala, pa do kraja dana, svi bi vikali na mene, vrištali mi u lice, proživljavala sam stalno mučenje. Osoblje bi mi govorilo strašne stvari. Maltretirali su me, činili da se osećam loše. Mislim da im je cilj bio da sve nas slome. Fizički su nas zlostavljali, udarali i davili. Hteli su da nas zastraše, da se ne pobunimo. Bila sam dete, a bacili su me u samicu, tukli, ponižavali i gledali golu - ispričala je Paris nakon 20 godina ćutanja.

Od razmažene plavuše Paris je sada di-džej, koja za samo jedan nastup zaradi milion dolara, a njeno bogatstvo se procenjuje na 300 miliona dolara.

Nakon snimka seksa Hilton dugo nije imala poverenja u muškarce i nije htela da se vezuje, ali se 2021. ipak udala za preduzetnika Kartera Reuma, a na njenoj svadbi je bila i Kim Kardašijan, koja je jedno vreme radila za Paris kao njena stilistkinja.

