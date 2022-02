HRVATSKA IZABRALA PREDSTAVNIKA ZA EVROVIZIJU: Pobedila mlada Osiječanka s emotivnom BALADOM! Konkurencija bila žestoka! (VIDEO)

Mia Dimšić će s pesmom "Guilty Pleasure" ove godine predstavljati Hrvatsku na Evroviziji, odlučeno je na sinoć održanom festivalu "Dora 2022", koji se tradicionalno održava u Opatiji.

"Dora 2022" je i ove godine održana na bini sportske dvorane „Marino Cvetković“ u Opatiji, gde se numerama predstavilo 14 izvođača.

Mia Dimšić je pobedila po glasovima žirija, a sabiranjem bodova žirija i publike koja glasala putem SMS, ova mlada devojka iz Osijeka odnela je i finalnu pobedu.

Mia Dimšić rođena je 1992. godine u Osijeku, odmalena je gajila veliku ljubav prema muzici, pevala u horu, plesala folklor, svirala gitaru, bila član tamburaškog orkestra i nekoliko akustičnih sastava s kojima je godinama nastupala amaterski, piše portal ESC Srbija.

foto: Printscreen/ HRT

Nedavno je boravila i u Beogradu, gde je na gostovanju u Jutarnjem programu RTS-a otkrila sve o fondaciji „Plan B“, čiji je Dimšić jedan od osnivača, koja je okupila poznate muzičare u cilju pomoći muzičarima iz Srbije i ostatka bivše Jugoslavije, koji su u pandemijsko vreme bili najteže pogođeni zato što jedno vreme nigde nisu nastupali, dodaje pomenuti portal.

Isticala je da su joj muzički uzori Tejlor Svift, Džiboni, Neno Belan, Oliver Dragojević…

Na Dori je nastupilo 14 izvođača, a oni su na pozornicu izašli sledećim redom: Mila Elegović „Ljubav“, Mia Negovetić „Forgive Me“ (Oprosti), Marko Bošnjak „Moli za nas“, Jessa „My Next Mistake“, Zdenka Kovačiček „Stay On The Bright Side“, Tina Vukov „Hideout“, Roko Vušković „Malo kasnije„, Bernarda „Here For Love“, Eric Vidović „I Found You“, ToMa „In The Darkness“, Elis Lovrić „No War“, Ella Orešković „If You Go Away“, Tia „Voli me do neba“ te Mia Dimšić „Guilty Pleasure“.

Pesma Evrovizije ove godine održava se od 10. do 14. maja, u Torinu, nakon što je bend Maneskin odneo pobedu na prethodnom izdanju ovog poznatog takmičenja.

Poslušajte kako zvuči pesma koja će ove godine predstavljati Hrvatsku na Evroviziji.

(Kurir.rs)

