INFLUENSERKA DIGLA REGION NA NOGE: Glumim devojku za OVAJ POSEBAN DAN, ali to KOŠTA! Objavila i CENOVNIK, svi su u šoku! (FOTO)

Petra Meštrić, influenserka iz Hrvatske, jednom objavom je napravila pometnju na društvenim mrežama.

Petra je naime objavila da glumi devojku za određenu novčanu nadoknadu za Dan zaljubljenih, i ne samo to, istakla je i cenovnik svojih usluga.

"Ovo nije još jedna nasumična šala za Dan zaljubljenih: 'Izigravam tvoju devojku za Dan zaljubljenih pred tvojom porodicom i prijateljima (na pola radnog vremena)!' Rezervišite na vreme", napisala je Petra u opisu objave.

Kako stoji u njenom cenovniku, šetnju naplaćuje 200 kuna, a ako biste je uz to još i uhvatili za ruku, to bi vas koštalo 350 kuna. Večera u društvu ove devojke košta 500 kuna (to verovatno podrazumeva da je i večera na vaš račun).

E, a ako vas porodica pita kad ćete više da nađete devojku, Petra može da vam je glumi i pred vašim roditeljima, a to košta 900 kuna...

Mnogi njeni pratioci su se oduševili ovom Petrinom idejom, a ona je otkrila i da je svoj oglas objavila na grupi "Tražim studentski posao".

"Hvala grupi 'Tražim studentski posao' za uklanjanje mog posta, koji je imao za cilj samo da nasmeje ljude. Kakve objave objavljuju, ja ću ipak misliti da je ovo bilo na ličnom nivou", napisala je Petra.

(Kurir.rs/ L.S.)

Bonus video:

01:00 NIJE U REDU DA SE JA TOLIKO KOMENTARIŠEM, A NE MLADENCI: Lea Stanković stavila tačku na polemiku o HALJINI koju je nosila kao kuma