LUKA RACO RASKINUO S DEVOJKOM, A SAD PROGOVORIO O ŽENAMA: Opisao ih u jednoj rečenici, a onda otkrio može li OD GLUME da se živi

Luka Raco svojom ulogom u seriji "Sinđelići" postao je veoma popularan u Srbiji, ali je tek njegova uloga Alekse Kanačkog, iz serije "Igra sudbine" postala pravi hit.

Ovom ulogom glumac je postao pravi miljenik svih žena, a kako sam kaže, lik Alekse dosta utiče i na njega.

-Trudim se da učim od njega, jer je on skoro savršen čovek koji u suštini u ovom realnom svetu danas ne postoji. Trudim se da što više nekih njegovih kvaliteta primenim u privatnom životu- priznaje Luka koji je ostao deo postave u novoj sezoni, koja je došla neočekivano:

- Standardno ću sad reći da ne možemo mnogo da otkrivamo, ali Aleksa će doživeti baš velike promene. Desiće se promene za koje nisam sanjao da će se dogoditi, ali nas je Žarko i ovoga puta iznenadio.

Na pitanje da li mu je draža serija "Sinđelići ili pak "Igra sudbine" odgovorio je vrlo jednostavno.

- I jedna i druga uloga su mi podjednako drage. Uz “Sinđeliće” sam odrastao, a uz “Igru sudbine” prolazim već neku zreliju fazu. Definitivno uloge koje su mi obeležile poslednjih 10 godina života- kaže Luka koji je postao miljenik žena, a odnedavno je ponovo solo.

Srećan je zbog činjenice da su ljudi prihvatili "Igru sudbine", te da je serija postigla zaista veliku popularnost.

- Sreća je što su ljudi prihvatili ovu seriju, prihvatili su nas i onda su to neke lepe poruke, poruke podrške. Konkretno nema loših, naravno desi se neki lažan profil koji pošalje neku besmislenu stvar, ali ni to opet nije ništa strašno- otkriva on koji je iskoristio pauzu u snimanjima serije da otputuje na Šri Lanku.

- Najzanimljivije anegdote su ipak one privatne i moraću da ih zadrzim za nas. Anegdota je recimo da, zbog određenih komplikacija, ja nisam poleteo prvi dan sa svim kolegama, nego sam došao dan kasnije pa ih sustigao u drugom gradu na Šri Lanci, tajanstven je glumac koji je tokom snimanja serije stekao veliki broj prijatelja.

Koronavirus drastično je promenio živote svih nas, a Luka je apelopovao na ljude da potraže piomoć ukoliko im je ona potrebna.

- Uticala je na sve, na neki način. Borimo se iz dana u dan da se nosimo sa tim na najbolji mogući način i idemo dalje. Mogu samo da se zahvalim višoj sili da mi evo već kontinuirano radimo od kad je počela pandemija korona virusa. Što se tiče psihe, svi se borimo na svoj način, ali ovim putem apelujem na sve koji imaju bilo kakve probleme da se obrate stručnim licima za pomoć, a ne da zadržavaju to u sebi.

Gluma je naporan i stresan posao. Luka lek nalazi u sportu, a porodicu i prijatelje se trudi da ne zapostavlja.

-Trudim se da imam vremena kada god stignem. Svaki trenutak slobodnog vremena se odvaja za porodicu i prijatelje, naravno.

Na pitanja da li od glume može da se živi u Srbiji i da li mu pomaže reklamiranje proizvoda na društvenim mrežama, Luka iskreno odgovara:

- Kao i svakom poslu, ako ste često angažovani da, naravno. Društvene mreže su postale posao na neki način. Taj digitalni marketing raste iz dana u dan. Doživljavam ga kao još jednu vrstu poslovanja.

S obzirom na to da je pravi miljenik žena nije neobično da sve zanima kakav je njegov ljubavni status u privatnom životu, ipak Luka je ostao štur na rečima.

- Devojke su postale slobodnije, u smislu da naprave prvi korak ukoliko im se muškarac stvarno sviđa - smatra Raco, ali nije želeo da prizna da li mu se to dopada ili ne. Međutim, otkrio je da li je nekada neka devojka bila sa njim zbog njegove popularnosti:

- Ne, odnosno nikada nisam saznao ili možda bio svestan toga, ali sigurno je nekim osobama zanimljivije kada se baviš javnim poslom. To je plus kod nekih osoba, ali da je samo to razlog mislim da još nisam naleteo na takve osobe.

