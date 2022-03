PEVAČI ODBIJAJU DA BUDU U ŽIRIJU! Olivera Kovačević progovorila o NAMEŠTALJKAMA i FAVORITIMA: S tom pesmom da napravimo USPEH

Glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa RTS-a Olivera Kovačević govorila je o predstojećem takmičenju "Pesma za Evroviziju '22" i otkrila zbog čega se ne otkrivaju imena članova žirija do početka takmičenja. Ona je navela i da su pojedini umetnici odbili da budu u žiriju, te da je među njima i Jelena Tomašević.

Kako je Olivera navela, razlog zbog čega muzičari odbijaju članstvo u žiriju jesu prijateljski odnosi sa takmičarima, ili to što su, u nekim slučajevima, upravo oni deo autorskog tima pojedinih takmičara.

- Članovi žirija su kompetentni ljudi iz muzičkog sveta. Kompozitori, aranžeri, tekstopisci, muzički urednici, profesori na Akademiji. Ljudi koji znaju šta je muzika. Poznati, manje poznati, muzički urednici, meni dostave spiskove ljudi 10,20,30,40 ljudi iz našeg muzičkog sveta za koje se zna. I onda gledamo da li je neko u sukobu interesa. Npr. Bajaga ima dve pesme na festivalu, dakle on ne može, neko sarađuje sa njim, dakle taj neko bi navijao za njega. Moram iskreno da vam kažem, Jelenu Tomašević kada smo zvali ona kaže: “Znate, imam tri drugarice svoje koje se takmiče i ja ne mogu da se opredelim. Ne mogu da budem objektivna”. To je fer. Imamo previše autora, pesama, jer koga god da spomenete on je uradio aranžaman za neku pesmu. Kada spomenete ovoga, on je pisao pesmu za ovoga... Vrlo je teško izabrati ljude koji nisu involvirani autorski, i sa druge strane da su kompetentni. To smo uradili i ove godine. Ja sam ta koja na kraju, kada prođemo to sito i rešeto, zovem te ljude, ja se sa njima dogovaram. Generalni direktor zna ko su ljudi u žiriju, ali moram reći da on to zaboravi, odmah kada to saopštimo. Tim ljudima ne objavljujemo imena dok ne glasaju, a u samom finalu oni saopštavaju svoje glasove - rekla je Olivera Kovačević u emisiji "Beogradska hronika".

Olivera je istakla da je ovaj festival povod za radost, i da iz godine u godinu, na konkurs stiže sve više pesama.

- Preko 150 pesama se prijavilo ove godine, a 36 smo izabrali da se u dve polufinalne večeri okušaju, da se takmiče - rekla je Kovačevićeva i dodala:

- Muzički ukus je poseban talenat. Mi smo zbog toga angažovali sve naše muzičke urednike koje imamo, i televizije i svih kanala Radio-Beograda, naših kablovskih kanala... Svi muzički urednici su bili u selekcionoj komisiji, njih 36, glasali, imali glasačke listiće, odabrali te pesme.

Dodaje da je obuhvaćen veliki broj autora, da su se na konkursu pojavila poznata imena naše muzičke scene, ali i mladi i talentovani ljudi.

- Biće zanimljivo za sve muzičke ukuse, od rokenrola do etno-muzike, tako da će ovaj festival zaista biti velik, grandiozan, mnogo smo uložili u njega. Svi takmičari svoj nastup probaju šest puta, to nema ni na velikoj Evroviziji - ispričala je Olivera Kovačević.

Sve takmičarske pesme mogu da se čuju na Jutjubu od 8. februara, a i preko striming platforme. Interesovanje je najveće do sada, i u pitanju su milionski pregledi.

- Već vidimo po Jutjub pregledima da su se izdvojili neki favoriti, i sada su tu već fanovi, navijaju jedni za jedne, drugi za druge... I ona stara priča... Svaki festival koji mi radimo, i Pesmu Evrovizije, uvek prati priča, mislim, od kada znamo - da li je nešto namešteno, da li RTS namešta pobedu, da li sam ja ta koja namešta pobedu nekome... Mi ovaj festival radimo zbog toga što nam je teško da sami namestimo tu pobedu - rekla je Olivera i dodala:

- Kada kažem - sami, to znači da nađemo nekoga, da izaberemo nekog pevača, da imamo odličnu pesmu i da sa tom pesmom napravimo uspeh. To je bilo sa Željkom Joksimovićem, ali Marija Šerifović je pobedila na festivalu kada nas je predstavljala na Pesmi Evrovizije. Dakle, mi ovaj festival radimo da bismo olakšali posao, a ne da bismo nameštali da bi neko pobedio.

