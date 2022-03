PREMINUO GLUMAC IZ SERIJE IGRA PRESTOLA: Obeležio dve sezone EPSKOG HITA, a evo po čemu ga još pamte

Glumac iz serije "Igra prestola", Džon Stal, preminuo je u 68. godini, potvrdio je njegov agent.

Škotski glumac igrao je ulogu Ričarda Karstarka u dve sezone fantastičnog hit epa.

Stalov lik Ričard Karstark u drugoj i trećoj sezoni "Igre prestola" video ga je da preuzima ulogu od glumca Stivena Blaunta. Nekoliko Stalovih ključnih scena je podeljeno sa Ričardom Madenom, dok su kuće Karstark i Stark prešle iz saveznika u zaklete neprijatelje.

foto: Profimedia

Pre svog pojavljivanja u seriji, Stal je bio najpoznatiji po ulozi Toma "Inverdarroch" Kerra u dugotrajnoj škotskoj sapunici "Take the High Road". Glumac se pojavio u emisiji od 1982. do kraja njenog prikazivanja 2003. godine.

Njegova saradnica Amanda Fičalan Hauard objavila je saopštenje, opisujući Stala kao „glumca izuzetne veštine i odlike škotskog pozorišta“.

Ona je dodala:

„Umro je na škotskom ostrvu Luis 2. marta 2022, a preživela je njegova supruga Džejn Paton."

U karijeri koja je trajala više od 30 godina, Stal je studirao na Kraljevskoj škotskoj akademiji za muziku i dramu, pre nego što se pojavio u brojnim škotskim scenskim produkcijama. Takođe je radio u The Roial Shakespeare Compani i The National Theatre u Londonu. Nedavno se pojavio u TV emisiji "Biti čovek".

(Kurir.rs/ Telegraf)

