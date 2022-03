KONSTRAKTA I NJENA IN CORPORE SANO IZDOMINIRALE NA FESTIVALU: Snažne reči i poruka PESME nikog nisu ostavile ravnodušnim!

Finale festivala "Pesma za Evroviziju" je završeno, a pobednica je Konstrakta i pesma "In Corpore Sano". Ona će nas predstavljati u Torinu, na 66. Evroviziji. Kako je saopšteno, Srbija će se pojaviti na drugoj polufinalnoj večeri, 12. maja.

Žiri i publika su glasali, a voditelji su saopštili da je pobednik takmičenja upravo Konstrakta koja je nastupala poslednja.

foto: RTS

Posle polufinala, na društvenim mrežama su se pevali i citirali njeni stihovi "Umetnica mora biti zdrava" i "Koja je tajna kose Megan Markl". Dramatičan performans i snažne reči su osvojile publiku.

In Corpore Sano Onas eroproc ni somrefne snem Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl? Koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl? Koja li je tajna? (Koja li je tajna?) Mislim da U pitanju je duboka hidratacija Kažu da Na koži i kosi se jasno vidi sve Recimo, tamni kolutovi oko očiju Ukazuju na probleme s jetrom Frke oko usana, možda uvećana slezina? Uvećana slezina nije dobra, nije lepa A umetnica mora biti zdrava Biti zdrava, biti zdrava Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava Biti zdrava, biti zdrava Biti zdrava mora, mora, mora Velika je sreća što postoji Autonomni nervni sistem Ne moram kontrolisati otkucaje srca Srce kuca, srce samo kuca Letnjeg dana jarke boje Suknje moje na mom telu, suknje moje, pas i ja Šetamo nas dvoje, brojimo korake Suknja ide oko noge moje, mi šetamo i to je sve I ne mora bolje, srce samo kuca Dajem poverenje, neka samo kuca Dajem poverenje, neka kuca, neka dišem Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja (Bože zdravlja) Nemam knjižicu Pa kako da me prate (U ime zdravlja) Da o meni brinu (U ime zdravlja) foto: Nemanja Nikolić Umetnica je nevidljiva (U ime zdravlja) Ne vidiš me, to je magija (U ime zdravlja) Umetnica može biti zdrava Biti zdrava, biti zdrava Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava Biti zdrava, biti zdrava Biti zdrava, može, može, može In corpore sano, in corpore sano In corpore sano, in corpore sano In corpore sano, in corpore sano Corpus je sanum i šta ćemo sad? Mens infirma in corpore sano Animus tristis in corpore sano Mens desperata in corpore sano Mens conterrita in corpore sano I šta ćemo sad?

- Kažu mi da sam iritantna, ali i da podsećam na Lejdi Gagu. Dopada mi se kada mi to govore! Ljudi se začude kada prvi put čuju moju pesmu "In Corpore Sano" i pitaju se šta je to.

Ali već posle prvog slušanja traže da im pustim ponovo! - kaže pevačica za Informer, inače članica grupe "Zemlja gruva". Ana u svom stilu objašnjava zbog čega u pesmi pominje Megan Markl, suprugu britanskog princa Harija.

- Odlučila sam se da u pesmi pomenem Megan jer novine pišu da ima lepu kosu... Ma ima lepšu kosu i od Kejt Midlton, da se ne lažemo. Kejt ima lepe šešire, a Megan lepu kosu. I Megan je prognana, a mi podržavamo prognane ljude.

Ana Đurić Konstrakta je ponosna majka devojčice Lene i dečaka Nikole. O majčinstvu pričala je u jednom intervjuu za domaće medije.

- U dosadašnjem skromnom iskustvu, bilo je situacija u kojima sam se pitala – da li je ovo njegov/njen karakter ili faza? Da li sam pogrešno reagovala a da nisam razumela njihovu potrebu, i sad je sve otišlo nepovratno dođavola, pokvarila sam nešto? A taj strah se prenosi na decu, utiče na njihovo samopouzdanje.

Jer deca nisu strana bića sa druge planete, mali manipulatori ili masa koju ćemo mi da uobličimo i slično. Stvar je mnogo jednostavnija, samo ako uzmemo ozbiljno i sa poštovanjem njihove potrebe. Dakle, žao mi je svake situacije u kojoj je moj strah prevladao potrebe mog deteta - rekla je Konstrakta u intervjuu za portal "Budi keva" pre nekoliko godina, a prenosi Blic.

Godinama je i član benda "Zemlja gruva", koji je osnovan 2007. godine zajedno sa pevačicom Zoe Kida koja je učestvovala na "Pesmi za Evroviziju" sa pesmom Bejbi.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:35 Knez odbio da bude član stručnog žirija