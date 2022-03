SNIMAO ME TOKOM S*KSA, KAD SAM IMALA 15: Glumica otvorila dušu i otkrila da je žrtva osvetničke p*rnografije, hteo da PRODA video

Engleska glumica Deniz van Oten, koja je glumila u filmovima "Run for your wife", "Crossbow" i "Gloves off", serijama "EastEnders", "Neighbours" i drugima, otkrila je da je bila žrtva osvetničke pornografije kada je njen bivši dečko otkrio da je snimao tokom seksa kad joj je bilo samo 15 godina.

47-godišnja glumica otkrila je da njen bivši nije uspeo da proda snimak seksa medijima tokom 1990-ih jer je datum na videu pokazao da je bila ispod starosne granice potrebne za pristanak na seks.

Rekla je da je muškarca, kog je oslovila imenom Majk, ispitala policija i da je otkriveno kako je snimao desetke devojaka.

Slučaj je završio na sudu, no muškarac nije završio u zatvoru. Sudija ga je upozorio da bi mogao završiti iza rešetaka ako ijedan od spornih snimaka ugleda svjetlo dana. U svojoj novoj autobiografiji Van Oten piše: "O osvetničkoj pornografiji danas se puno govori, ali tada se o tome nije baš govorilo. Gledajući unazad, Majk je bio manipulativan, čak i okrutan. Bili smo zajedno više od godinu dana i on je na kraju bio dečko s kojim sam izgubila nevinost."

Progovorila je i o spornom snimku za koji se kasnije saznalo. "Tada sam bila šokirana i užasnuta. Majk je sve to iskalkulisao. Čekao je da postanem poznata kako bi mogao da proda taj svoj prljavi snimak."

U svojoj novoj knjizi takođe otkriva kako se razišla od Edija Boksšela (47), s kojim je bila sedam godina i za koga je trebalo da se uda, kada je otkrila da ju on vara. Van Oten ga je, naime, uhvatila prilikom seksualnog flertovanja s tri žene, a njegovo je ponašanje opisala kao "nepoštovanje koje ju je jako povredilo".

Otkrila je da je pronašla fotografije u porukama na Instagramu dok je koristila njegov iPad. "Među fotografijama bili su snimci ženskih grudi koje definitivno nisu bile moje. Bilo je tu i zavodljivih poruka koje je Edi razmjenjivao s tom nekom ženom koje su mi odmah pokrenule alarm za uzbunu", navodi.

Glumica, koja je ostvarila uspešnu karijeru u mjuziklu "Chicago", rekla je da se to sve odvilo samo nedelju dana pre nego što su trebali otići na odmor u Španiju.

"Edi je odlučio da neće ići u Španiju jer se nije dobro osećao. Bilo mi je čudno zašto se ne može opuštati sa mnom pored bazena, ali može ići u pab", prisetila se Van Oten, a zatim je pronašla njegove selfije s nepoznatom ženom u jednom kafiću, i to na dan kad joj je rekao da mora otići na poslovni put u London.

Uporedila je njena prsa sa ženskim prsima s druge fotografije i zaključila da to nije ista žena. Na kraju ga je pitala za te žene, ali je on sve poricao. Rekla mu je da napusti njihov dom.

"Najviše me mučilo to što se tu nije radilo o samo jednoj osobi, jednoj grešci koja se dogodila tokom pijane večeri. To je trajalo više od tri godine i zato sam se osećala tako izdano. Dušu sam isplakala svojoj majci. Osećala sam veliku bol i bila sam u šoku. Mislila sam da imamo savršen život. Svaka veza bi trebala biti izgrađena na poverenju, a jednom kad to izgubite, nema povratka. Da nisam pronašla te fotografije, nastavila bih planirati venčanje. Umesto toga, jednostavno sam morala nastaviti sa svojim životom", rekla je glumica koja je majka 8-godišnje devojčice koju je dobila s bivšim suprugom Li Midom.

(Kurir.rs/A.M.)

