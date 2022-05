MLAĐA JE OD NJEGA 32 GODINE I RODILA MU DVA SINA: Otkrivena strogo čuvana TAJNA! Putinovu ljubavnicu zovu PRVOM DAMOM IZ SENKE

Decenijama mediji pokušavaju da saznaju što je više moguće o misterioznom privatnom životu ruskog predsednika Vladimira Putina. U brojnim člancima pominju se ljubavnice, agenti špijuni, bivše supruge, ćerke, a ovog puta i sinovi.

U članku novinara Vila Stjuarta za "Daily Mail" navodi se da Vladimir Putin navodno ima dva sina. Prvog je dobio 2015. godine, a drugog 2019. godine. Jedan je rođen u Švajcarskoj, drugi u Moskvi.

foto: AP

Navodno, Putin je dva sina dobio sa bivšom ritmičkom gimnastičarkom i osvajačicom olimpijskog zlata u Atini 2004. godine Alinom Kabajevom.

Stariji sin rođen je u dobro obezbeđenoj klinici u Švajcarskoj 2015. godine, tvrdi izvor koji je prisustvovao porođaju.

Mlađi sin je rođen u Moskvi 2019. godine. Porođaju je prisustvovalo isto medicinsko osobolje iz Švajcarske koje je zbog poroda doputovalo u Moskvu, piše u istrazi koju je objavio švajcarski list "Sonntagszeitung".

foto: Profimedia

Ruski lider koji će napuniti ove godine 70, 2007. godine demantovao je priče da ima bilo kakve veze sa bivšom gimnastičarkom (38).

"Naš izvor je bio vrlo jasan - Alina je bila u vezi sa Putinom. Imaju dvoje dece - dva sina i ona nije bila sa drugim muškarcima jer tako nešto bi bilo jako opasnu za nju", piše "Daily Mail".

foto: Profimedia

Otkako je počela "specijalna operacija Rusije", Alina je, navodno, sa decom se krije u Švajcarskoj, o čemu su mediji pisali.

Alina je pre navodne veze sa Putinom bila verena za političara Dejvida Muselijanija 2004. godine, ali je ta romansa završena godinu dana kasnije.

"The Moskovsky Korrespondent" je tvrdio da se verila sa Putinom, pa je to demantovano, a novine su zatim ugašene. Govorilo se i da je 2015. dobila prvo dete sa ruskim predsednikom, što je on, takođe, negirao.

foto: Profimedia

Kako se pisalo, prošle godine je čitav četvrti sprat u Istraživačkom centru za akušerstvo, gienkologiju i perinatologiju "Kulakov" bio zatvoren kako bi ceo bio na raspologanju Alini.

Internet izdanje "The Moskovsky Korrespondent" prenelo je vest o porođaju, a onda ju je iznenada obrisao kao i sve podatke iz keš memorije.

foto: Profimedia

Vladimir Putin iza sebe ima brak sa Ljudmilom Škrebnjevom sa kojom ima ćerke Mariju i Jekaterinu. Taj brak je trajao od 1983. do 2013. godine.

"San" navodi da Putin privatni život drži daleko od očiju javnosti, da njegove ćerke koje nikada ne imenuje u javnosti imaju dokumenta sa lažnim imenima.

"Opsesivan je po pitanju sigurnosti porodice zato se i porođaj Aline Kabajeve drži pod velom tajni", tvrdi ovaj britanski medij.

(Kurir.rs/Blic Žena)