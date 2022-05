OBOLELA SAM OD RAKA JER NISAM IZLEČILA TRAUMU OD SILOVANJA: Slavna glumica otkrila UZNEMIRUJUĆE detalje svoje bolesti

Fren Drešer, zvezda svojevremeno popularnog sitkoma "Dadilja", veruje da je obolela od raka zbog traume od silovanja. Naime, silovana je 1985. godine, a traumu, kako je rekla, nikad nije lečila. Rak joj je dijagnostikovan 15 godina kasnije.

- Doživela sam traumu kao žrtva silovanja i godinama se nisam bavila time kako je to emocionalno uticalo na mene, jednostavno sam nekako nastavila sa svojim životom, izjavila je Drešer na predstavljanju svoje knjige "N is for the Nanny".

65-godišnja glumica dodaje kako smatra da ne može biti slučajnost to da je bila silovana, a zatim je obolela od raka materice. Aktivistkinja i spisateljica je nakon dijagnoze raka materice bila podvrgnuta histerektomiji, nakon čak dve godine pogrešnih dijagnoza od strane lekara. Drešer smatra da je ulogu u nastanku raka igrala izloženost toksičnim supstancama.

- Amerikanci su izloženi otrovima, hroničnim bolestima i ovisnosti o drogama, govori Drešer naglašavajući kako je potrebno istražiti šta slabi naš imunološki sistem, te zašto dolazi do pojavljivanja hroničnih bolesti. Zbog svega što joj se dogodilo, Drešer je osnovala neprofitnu organizaciju "Cancer Schmancer", koja je posvećena borbi protiv raka kod žena. Organizacija je osnovana 2007. godine.

Drešer ističe kako bi, umesto da pokušavamo da rešavamo simptome, trebalo da se zapitamo šta radimo u svojim životima da smo uopšte bolesni.

Između ostalog smatra kako se radi o prevelikom uticaju hemikalija, proizvodima jakog mirisa, industrijski uzgajanoj hrani i sredstvima za ličnu negu, te naglašava kako bi trebalo da se ljudi vrate u vremena kada se hrana uzgajala u "vrtu naše bake".

Sav prihod knjige "N is for the Nanny" ići će organizaciji "Cancer Schmancer".

Najpoznatija uloga Fren Drešerer je ona snalažljive i vrckave žene nazalnog glasa koja igrom slučaja postaje dadilja u bogatoj porodici Šefild s Menhetna. Ova kultna serija, koja se emitovala od 1993. do 1999., osvojila je Emi nagradu i skupila 12 nominacija, a Drešer je bila nominovana za dva Zlatna globusa i jedan Emi. Uz povremene ozbiljne probleme kroz koje likovi prolaze, serija je prošarana humorističnim situacijama.

