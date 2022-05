KONSTRAKTA NE MOŽE DA POBEDI SAMO AKO JE VEĆ ODLUČENO DA TO BUDE UKRAJINA: Pevačica oplela po svima zbog Ane Đurić i POLITIKE

Iako se mnogo više očekivalo od prve polufinalne večeri na Evroviziji u Torinu, generalni utisak je da je moglo mnogo bolje. Od 17 učesnika, 10 je ušlo u finale ovog takmičenja.

foto: Kurir televizija

Koliko se ovogodišnja Evrovizija razlikuje od prethodnih i šta misli o učesnicima, pesmama, ali i našoj predstavnici Konstrakti, voditelji Pulsa Srbije su pitali smo nekadašnju učesnicu ovog takmičenja Tijanu Bogićević.

1 / 5 Foto: Kurir televizija

Voditelj Puls Srbije na Kurir televiziji Miloš Anđelković upitao je Tijanu Bogićević na koji način mediji zveštavaju o Konstrakti, našoj predstvnici, i kako joj se sve čini.

foto: Nenad Kostić

- To ćemo videti posle i kako će se njena karijera razvijati posle i koliko će ljudi biti zainteresovano. Kad je nešto ishajpovano, ja pustim da prođe barem šest meseci. Svi govore nešto, i mediji, i govorili su "i šta ćemo sad", sad vidim da i ne govore toliko. Sve su to neki talasi hajpa, i tek kada se slegne sve to - rekla je pevačica Tijana Bogićević.

Tijana je dodala da joj je žao što mnogo ljudi nije pre Beovizije i Evrovizije čulo za Konstraktu.

foto: Kurir televizija

- Konstrakta se bavi muzikom toliko dugo. Žao mi je što dosta ljudi nije znalo za nju i što im je nova, kao i ja. Ona će nastaviti sa svojom karijerom, a da ostane i 20% ove publike da sluša to je odlično - rekla je Tijana Bogićević.

Tijana Bogićević je sigurna da će se Konstrakta dobro kotirati i da je sigurno da neće doživeti fijasko, ali je spomenula i politiku koja je neizostavni deo svake Evrovizijie, što je već poznato.

- Konstrakta mi je za vreme Beovizije sve vreme držala pažnju. Nije mi tad bilo da sad kao pričam sa nekim, nego mi je držala pažnju. Nadam se da će tako biti sa evropskom publikom. Meni se Konstrakta čini baš dosta onako iskulirana. Ona shvata da je to jedan šou i idemo da damo šta se traži. Neće biti fijasko. Jedino ako ne pobedi ako je već odlučeno da Ukrajina pobedi. Jako mi je žao što to ima veze. Pa, čekaj, onda bi trebalo i na Svetskom prvenstvu u atletici ili fudbalu da pobede Ukrajina i Ukrajinci - rekla je Tijana.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:41 KONSTRAKTA VEŽBALA 5 SATI BEZ PAUZE! Leontina otkrila šta se dešavalo IZA KULISA priprema za Evroviziju: DALA SAM JOJ JEDAN SAVET