MALO KO ZNA DA JE RAŠA ZAPRAVO TREBAO DA BUDE INŽENJER! Razlog zbog kog je upisao glumu je NEVEROVATAN, ovo je njegova priča!

foto: Kurir televizija

Rašu kod nas mnogi znaju kao Uroša Perića iz popularne serije ‘‘Besa’’, a u belom svetu ga prepoznaju po ulogama u popularnim ostvarenjima kao što su ‘‘Umri muški’’, ‘‘Transporter’’ i mnoga druga…ali, malo ko zna da je Rašu zapravo karijera čekala u prirodnim naukama!

- Bio sam matematičar, išao sam u prirodno matematičku Gimnaziju. Trebao sam da budem neki inženjer. To je bila vizija mene i mog oca do momenta kad sam se zaljubio - počeo je svoju priču Raša, a potom otkrio da je zbog devojke u koju se zaljubio, počeo da se bavi glumom:

foto: Kurir televizija

- Tačno je, to je istinita priča. Jedno sam je svojevremeno i spomenuo. Desila se spontana situacija, špijunirao sam neku dramsku sekciju, ona je videla da se ja tu nešto "muvam" i pozvala me da bacim repliku. To je krenulo, ponovili smo čitanje, ja sam posle trećeg puta počeo da spuštam papir jer sam naučio napamet. Primećen sam bio tu i ostao sam na toj sekciji. Ona je znala da sam ja tu zbog nje, a ne zbog glume. Kada je došlo do predstave, dobio sam ogroman aplauz. Ja nisam znao kako da se ponašam, to je bilo vrlo upečatljivo iskustvo. Morao sam da dokazujem posle da ja to zaista želim, postavljen mi je bio ultimatum da probam samo jednom i to na FDU. Tako sam uspeo - ispričao je Bukvić.

Na pitanje voditeljke Isidore Lukić da li se kaje zbog izbora, Bukvić kaže da ne, da čak vidi i prednosti posla kojim se trenutno bavi.

- Ponekad mi prođe kroz glavu šta bi bilo, ali mislim da bih podjednako dobro živeo. Sada vidim čak i prednosti, ne žalim zbog izbora nikako - rekao je Raša.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:24 KONSTRAKTA JE ZALUDELA EVROPU, SRBIJA POBEĐUJE! Bivši evrovizijski učesnik prognozirao ishod u FINALU EVROVIZIJE