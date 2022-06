SEJO PRVI PUT OTKRIVA PRAVU POZADINU ODNOSA SA NELETOM KARAJLIĆEM: Nekada su bili drugovi a onda ga je ZABRANIO!

Četiri godine nakon studijskog albuma „Šok i nevjerica“ i živog albuma „Live in Skenderija 2018“, ''Zabranjeno pušenje'' publici daruje nešto novo, dvostruki album "Karamba", koji je izašao 03. juna, kao i spot za pesmu "Ekrem''.

Bend ''Zabranjeno Pušenje'' nastao je 1980. godine kao klasičan “garage” band sastavljen od klinaca koji su zajedno išli u sarajevsku II gimnaziju i delili istu ulicu, danas već legendarnu “Ulicu Fuada Midžića” u kvartu Koševo.

Bend su tada sačinjavali tadašnji srednjoškolci i drugari iz ulice: Nenad Janković (Dr. Karajlić, klavijature), Davor Sučić (Sejo Sexon, gitara), Zenit Džozić (Fu-Do, bubnjevi), Mladen Mitić (Munja, bas gitara), Dražen Janković (Seid Little Karajlić, klavijature), Ognjen Gajić (saksofon, flauta), Mustafa Čengić (Muče, solo gitara) i Zoran Degan (Poka, sinthesizer), a grupu je od početka svojom prisutnošću darivao i gospodin Elvis J. Kurtović kao rezervni igrač.

Ovaj bend u početku zbog svog političkog angažmana biva osuđen na male klupske prostore i na mukotrpno građenje karijere.

Sve to ih nije sprečilo da se vrate na velika vrata, a i reklo bi se, jači nego ikad!

Sejo Sekson je za "Espreso" otkrio mnoge zanimljive momente u svojoj karijeri ali i ono što zanima široki auditorijum, zašto je došlo do prekida saradnje sa Neletom Karajlićem.

Nele Karajlić je napustio grupu i dosta se spekulisalo o odnosu sa njim posle odlaska, pa i o tome kako ste mu svojevremeno zabranili da nastupa pod imenom ''Zabranjeno pušenje''. Kakva je tačno pozadina cele priče oko Neleta i da li ste u kontaktu?

- Pa, ja mislim da Nele baš i nema mnogo veze sa tom pričom. To su više bili problemi menadžmenta i problemi ljudi koji su vodili poslove benda. Tako da Neleta tu apsolutno ni za šta ne krivim. Ali, njegov menadžment je No smoking Orkestar predstavljao kao ''Zabranjeno pušenje'' i to se najčešće dešavalo na koncertima koji su bili tradicionalni i koji smo mi izvodili godinama, kao što je Dan Republike, pa se desilo da se pojavi novi Dan Republike, novo ''Zabranjeno pušenje'', koje je, zapravo, No smoking orkestar. Onda lete flaše, publika ih gađa flašama i kamenjem, tako da mislim da je moja odluka da zaštitim to ime i da na neki način razgraničimo taj repertoar bila na mestu , jer njihov repertoar nema veze sa repertoarom ''Zabranjenog pušenja'', potpuno drugačija muzika i estetika. To je dobro i zbog njih, jer ih time spašavam tih neprijatnih situacija,a sa druge strane kad se kaže ''Dan Republike'' i ''Zabranjeno pušenje'', zna se na koga se misli.

No smoking orekstar je jedna potpuno druga priča i mislim da ne treba brkati kruške i jabuke.Albuma "Karamba!" može se besplatno downloadati na službenoj web stranici grupe

