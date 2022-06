SLAVNA GLUMICA OBJAVILA DA JE GEJ, PA RAZBESNELA NOVINARA: Ukrala mi je priču, trebalo je da ja to PRVI objavim!

Popularna glumica Rebel Vilson odlučila je da odmah stane na kraj glasinama o svom ljubavnom životu, te je, pre nego što to objave mediji, sama obavestila javnost da ima novu devojku, Ramonu Agrumu.

Samo nekoliko sati kasnije, kolumnista "Sydney Morning Heralda", Endru Horneri, osvrnuo se na njenu odluku o objavi ove vesti, tvrdeći da je on saznao za tu vezu i da je trebalo da on prvi objavi priču o njoj.

On je planirao da objavi njen "izlazak iz ormara", stoga se požalio da mu je "ukrala" priču.

- Hvala na vašim komentarima, bila je to vrlo teška situacija, ali pokušavam da je rešim na najbolji mogući način - prokomentarisala je Vilson na Tviteru.

- Dakle, očito to nije bio izbor same Rebel Vilson da izađe u javnost s tom informacijom. SMH/ the Age priznali su da su je dva dana ranije upozorili da će izbaciti tu priču. Što je još gore, muškarci iz "Sydney Morning Herald-a" koji su otvoreno gej bili su umešani u ovo - napisala je na Tviteru Kejt Doak s Channel 10.

Holivudska glumica vest je podelila na Instagramu sa svojim obožavateljima, a par je u vezi već šest meseci.

- Mislila sam da tražim Diznijevog princa... Ali možda je ono što mi je stvarno trebalo sve ovo vreme bila Diznijeva princeza - napisala je u opisu nedavne objave koja je oduševila njene fanove.

