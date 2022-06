SRPKINJA HARA AMERIKOM I OBLINAMA ZAVODI SVET! Muškarcima diže pritisak iako ima CELULIT: Po lepoti ravna Anđelini Džoli!

Džena Dženović veoma je aktivna na društvenim mrežama, a to mogu da potvrde i njeni pratioci sa instagrama kojih ima preko 2 miliona.

Džena je na ovoj mreži aktivna od 2015. godine kada je svima počela da pokazuje svoju savršenu liniju, ali je tada birala smernije kombinacije u kojima je izgledala jako lepo.

Sada bi za njene modne izbore moglo da se kaže da je opisuju kao "slatku, ali psiho" devojku, što je i sama u nekoliko navrata i istakla. Ona se poslednjih godina oblači poprilično izazovno, a najviše voli da se slika u vrelim kupaćim kostimima u kojima izgleda savršeno uprkos višku kilograma i celulitu koji je zaradila u poslednje vreme.

Rođena je u okolini Beograda, odrasla je uz tri sestre kao najmlađa u porodici, živela je u Srbiji do 1993. a onda je prvo otišlau Nemačku, pa se 1999. preselila u Ameriku.

Na njenom profilu na "LinkedIn-u" piše da je želju za uspehom nasledila od roditelja, da je u školi bila veoma zainteresovana za sport, da je bila uspešan đak kao i da je završila Univerzitet u Arlingtonu u Teksasu. Džena je bila veoma uspešna i u modelingu kojim je počela da se bavi sa 14 godina. Nalazila se na naslovnim stranama časopisa "Maxim", "FHM", "GQ", "CKM", "Esquire". Bila je i na naslovnoj strani srpskog izdanja magazina "Maxim", a turski "FHM" stavio ju je na listu “100 Se*iest Women in the World,” pored Anđeline Džoli i Kejt Apton. U njenoj biografiji naglašeno je i to da je pokreula lajfstajl blog kao i da se bavila organizacijom venčanja.

