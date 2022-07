OPTUŽEN ZA INCEST S NEĆAKOM, S MUŽEM IMA ČETVORO DECE, A NEKAD JE LJUBIO ŽENE: Ovako je Riki Martin celom svetu otkrio da je GEJ!

Riki Martin ovih dana je glavna tema svetskih medija zbog optužbi za porodično nasilje i incest.

Naime, pevača je 21-godišnji nećak optužio za incest, a Martin bi zbog toga mogao izdržavanje zatvorske kazne do 50 godina ako se dokaže da je kriv.

Iako je svojevremeno bio san miliona žena širom planete, Riki Martin je pre dvanaest godina istim tim ženama slomio srce kada je otkrio javnosti da je gej, objavivši to na svom zvaničnom sajtu.

Pre nego što je odlučio da podeli sa svetom istinu o sebi, pevač je bio u vezama sa ženama, a svojevremeno je otvoreno i pričao o tome kako se tada osećao.

Pevač se mnogo puta našao na udaru kritika i optužbi da je pre 2010. godine, kada je progovorio o svojoj seksualnosti, bio neiskren prema ženama koje je ljubio.

- Seksualnost je jedna komplikovana stvar, nije sve crno i belo, već je ispunjena bojama. Kada sam izlazio sa ženama, bio sam zaljubljen u njih. Osećao sam se dobro, osećao sam se prelepo. Ne možete odglumiti hemiju koju osećate prema nekome, hemija je bila tamo s njima. Nisam nikoga zavaravao - izjavio je on u intervjuu za magazin "People".

foto: Profimedia

Pre nego se venčao s umetnikom Džvanom Jozefom 2017. godine, Riki Martin je od 2008. do 2014. bio u vezi s Karlosom Gonzalezom, a pre njega je bio u vezi s Nejtanom Lejnom. Njegov raniji ljubavni život obeležile su samo žene. Na spisku devojaka s kojima je bio našle su se Ines Misan, Maital Saban, Adriana Biega, Lili Melgar, Rebeka de Alba i Gabrijela Sabatini.

Seksulana orijentacija Rikija Martina je uvek bila intrigantna tema, pa su ga o tome pitali i jednom prilikom pre dvadesetak godina, odnosno deset godina ranije pre nego je priznao da je gej. Međutim, tada se nije osećao dovoljno hrabro da otkrije istinu i danas zbog toga malo žali.

- Mnogi me pitaju da li bih učinio nešto drugačije. Pa možda bih pre 2010. godine u intervjuu kada su me pitali o seksualnoj orijentaciji otkrio da sam gej. Bilo bi sjajno da sam to tada učinio, jer bih se osećao neverovatno. Kada je reč o mojoj seksualnosti i o tome ko sam ja, želim da pričam o onome što me čini, o svemu što ja jesam. Jer ako to skrivate, nalazite se između života i smrti - poručio je muzičar.

Riki je 90-ih godina važio za jednog od najpoželjnijih muškaraca za kojim su uzdisale žene širom sveta. Svojim muzičkim hitovima osvajao je top-lestvice, a uz to i srca obožavateljki.

Zašto je tek u 38. godini otkrio da je gej

Riki Martin nije smeo da javno obelodani svoju tajnu kako ne bi ugrozio karijeru.

- Trebalo mi je dosta vremena da skupim hrabrost. Bio sam okružen prijateljima koji su mi govorili da sa tim ni slučajno ne izlazim u javnost, kao i da će to sigurno biti kraj moje karijere – rekao je pevač.

Kako je rekao, najveći podsticaj je dobio od ljudi koji ga vole i cene, kao i od samih žrtava homofobije.

- Jednim delom je i moje detinjstvo krivo zbog potiskivanja svega. Odrastao sam u takvoj sredini i kulturi koja nalaže da su moja osećanja prema muškarcima strašna, neispravna i neprihvatljiva – rekao je muzičar.

Riki Martin i sirijsko-švedski slikar Džvan počeli su da se zabavljaju 2016. godine, a svoju veridbu potvrdili su u novembru 2017. godine tokom gostovanja u emisiji slavne komičarke Elen Dedženeris. Već u januaru 2018. godine pevač je potvrdio kako su se u tajnosti venčali. Još uvek su u braku i roditelji su četvero dece koje im je na svet donela surogat majka.

(Kurir.rs/ L.S.)

