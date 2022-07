ŠVARCENEGER BRUTALNO PONIZIO KOLEGINICU NA SNIMANJU: Nakon ovoga slavni TERMINATOR će vam ozbiljno pasti u očima! GROZNO!

Britansko-australijska glumica Mirijam Margolis tvrdi da nikad neće zaboraviti neprijatnost koju joj je priredio Arnold Švarceneger 1990-ih godina.

Naime, glumica koja je najpoznatija po ulozi profesorke Pomone Spraut u filmovima o Hariju Poteru, nedavno je gostovala u podkastu "I’ve Got News For You", kada je ispričala anegdotu sa snimanja.

foto: Profimedia

- Švarceneger je previše pun sebe. Bio je zapravo prilično grub. Prdnuo mi je u lice. I ja prdnem, naravno da prdim, ali ne prdim ljudima u lice. Uradio je to namerno, direktno u moje lice - rekla je.

Voditelj je upitao kako je došlo do incidenta, a Margolis je objasnila:

- Glumila sam Sotoninu sestru i njegov lik me je ubijao, tako da me držao u položaju iz kojeg nisam mogla da pobegnem, ležeći na podu. I dok smo bili u tom položaju, on je prdnuo - objasnila je.

foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

- To čak nije bilo na filmu, bilo je u jednoj od pauza, ali nisam mu to oprostila - dodala je glumica.

Margolis je glumila uz Švarcenegera u hororu iz 1999. godine po imenu "End of Days", u kojem njujorški detektiv (Švarceneger) mora da zaštiti mladu ženu koja je odabrana da sa Sotonom začne Antihrista.

(Kurir.rs/ Klix.ba)

