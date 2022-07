BIVŠA MENADŽERKA TOMA KRUZA ŽESTOKO OPLELA PO GLUMCU: Taj je opsednut sobom, divio se svom IZGLEDU!

Penzionisana izvršna direktorka Ajlin Berlin, koja je postala menadžerka Toma Kruza kada je on imao 18 godina, ispričala je za Daily Mail da je glumac bio opsednut svojim izgledom kad je bio mlađi.

foto: Profimedia

"Tom je bio toliko opsednut izgledom da je ceo dan eksperimentisao s pozama za svoj prvi fotosešn", otkrila je.

"Pripremao se za fotkanje paradirajući u donjem vešu. Imali smo zid s ogledalima i on bi hodao uokolo u pantalonicama i stiskao šake i bicepse diveći se sam sebi u ogledalu", ispričala je.

"Brinula ga je visina"

"Bilo mi je neugodno, ali on je voleo da pokazuje ​​svoje telo. Bio je jako ponosan na to. Brinuo se što je bio visok samo metar i sedamdeset. Rekao je da bi voleo da nosi cipele koje bi ga malo podigle."

Iako je negirao da je imao plastične operacije, šuška se da je operisao nos, presadio kosu i doradio zube. Berlin je rekla da se ne bi iznenadila da sazna da je Kruz zaista bio na zahvatima.

"Mislim da će učiniti sve što je potrebno da zadrži svoj mladalački izgled što je duže moguće", tvrdi.

foto: Profimedia

Dodala je i kako je glumac oduvek bio jako egocentričan.

"Uvek se sve vrtelo samo oko njega. Samo ja, ja, ja i ja", rekla je i otkrila kako je imao i problema s kontrolom besa.

"Ne voli ljude"

"Nije me iznenadilo što su sva tri njegova braka, s Mimi Rodžers, Nikol Kidman i Kejti Holms, završila razvodom. Mislim da on ne voli ljude. On voli ono što radi."

"Tužna sam zbog njega. Brinem se da je usamljen. Sve dok može raditi i snimati svoje filmove, biće u redu. Što će se dogoditi kada to više ne bude mogao, ne znam", zaključila je.

foto: Profimedia

(Kurir.rs)

