BIJONSE NA STUBU SRAMA, CEO SVET JE OSUĐUJE: Novom pesmom uvredila OSOBE S INVALIDITETOM! Svi su zgroženi!

Novi album "Renesansa" slavne pevačice Bijonse sadrži jednu pesmu, čiji je tekst razljutio obožavatelje. Radi se o pesmi "Heated", preciznije o stihu "Spazzin on that ass, spaz on that ass", što bi otprilike značilo "grčim se na toj guzi", pritom aludirajući na spastičnost.

Izraz se smatra uvredljivijim u Velikoj Britaniji nego u SAD, pa su tako mnogi obožavatelji tražili od Bijonse da izbaci stih iz svoje nove pesme.

Takođe se i nekolicina aktivista na društvenim mrežama izjasnila da su protiv pesme koja koristi takav izraz.

- Dakle, Bijonse takođe koristi izraz "spaz" u svojoj novoj pesmi? Zar nismo ništa naučili - napisao je jedan korisnik interneta.

- Bijonse je koristila reč "spaz" u svojoj novoj pjesmi "Heated". Meni, zajednici osoba s invaliditetom i napretku koji smo pokušali da postignemo s Lajzo, to je kao šamar - napisala je zagovornica osoba s invaliditetom, Hana Divajni.

Nedavno je američka muzičarka Lajzo prozvana zbog korišćenja iste uvrede u jednoj od svojih novih pesama.

Nakon što su je kritikovali na internetu zbog uključivanja te reči, Lajzo je ponovo uredila pesmu i dala izjavu u kojoj je rekla da nikada ne želi da promoviše pogrdni jezik.

