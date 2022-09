JASNO MI JE DA SAM PRIVILEGOVANA: Reči slavne glumice kojoj je dijagnostikovan RAK uzdrmale CEO SVET!

Holivudska glumica Džejn Fonda otkrila je da joj je dijagnostikovan rak i da ide na hemoterapiju.

U objavi koju je podelila sa 1,9 miliona pratilaca na Instagramu, 84-godišnjakinja je rekla da boluje od ne-Hodgkinovog limfoma. Fonda ga je opisala kao "vrlo izlečiv rak..."

Holivudska ikona iskoristila je svoju objavu kako bi istakla stanje zdravstvenog sistema u SAD i rekla da će nastaviti sa svojim klimatskim aktivizmom. Napisala je da se oseća "srećnom jer ima zdravstveno osiguranje i pristup najboljim lekarima i tretmanima."

“Shvatam, i to je bolno, da sam privilegovana kada je ovo u pitanju. Gotovo svaka porodica u Americi je u nekom trenutku morala da se suoči s rakom i previše ih nema pristup kvalitetnoj zdravstvenoj nezi koju ja primam, a to nije u redu", poručila je Fonda.

Non-Hodgkinov limfom je ređi rak koji se razvija u limfnom sistemu. Fonda je napisala da će proći šest meseci hemoterapije, ali "neće dozvoliti da išta od ovoga ometa njen klimatski aktivizam".

Oskarom nagrađena glumica debitovala je 1960. godine, proslavivši se glumeći u filmovima kao što su "Barbarella", "Nine to Five" i "On Golden Pond". Njena poslednja uloga bila je u Netfliksovoj humorističnoj seriji "Grace and Frankie".

Fonda je poznata i kao politička aktivistkinja. U 1960-im glasno se protivila Vijetnamskom ratu.

Nedavno je postala i borac protiv klimatskih promena. Godine 2016. provela je Dan zahvalnosti među demonstrantima, demonstrirajući protiv izgradnje Dakota Access Pipeline-a.

U svojoj objavi na Instagramu Fonda je rekla da joj je njena dijagnoza istakla važnost koju zajednica ima za nju.

“Rak je učitelj i obraćam pažnju na lekcije koje mi nosi. Jedna stvar koju mi je već pokazao je važnost zajednice. Rast i produbljivanje svoje zajednice kako ne bismo bili sami. A rak, uz moju dob od gotovo 85 godina, definitivno uči važnosti prilagođavanja novim stvarnostima. Živimo kroz najznačajnije vreme u ljudskoj istoriji jer će ono što sada činimo ili ne činimo odrediti kakva će budućnost biti i neću dozvoliti da me rak spreči da učinim sve što mogu", poručila je slavna glumica.

Završavajući svoju objavu, Fonda je istakla američke izbore u novembru. Na njima se mogu osvojiti mesta u Zastupničkom domu Kongresa SAD i nešto više od jedne trećine onih u Senatu.

"Možete računati na mene da ću biti tu zajedno s vama dok razvijamo svoju vojsku klimatskih prvaka", napisala je.

