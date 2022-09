ANJA MIT SE UDALA ZA ZGODNOG PILOTA! Malo ko je znao čime se BAVI, a tek da čujete kako su se UPOZNALI! (FOTO)

Glumica Anja Mit i njen izabranik Ognjen Vesić izgovorili su sudbonosno da pred Bogom u crkvi Svete Trojice u Zemunu, a potom i pred najbližim krugom prijatelja.

Posle svečane ceremonije venčanja, usledio je i prvi mladenački ples.

Voditeljka Sanja Marinković, jedna od gošći ovog svadbenog slavlja je u okviru svojih Instagram storija podelila trenutak kada su Anja i Ognjen zaplesali uz numeru Muškarčina koju izvodi Sara Jo.

foto: Printscreen

"Anja je izabrala pravu pesmu", napisala je Sanja u opisu snimka dok se u pozadini čula numera dobro poznatog hita.

foto: Nenad Kostić

Kako je Sanja imala priliku da upozna Anjinog supruga, kojim je po svemu sudeći, očarana, a to je i potvrdila hvaleći glumičin izbor za pesmu prvog mladenačkog plesa.

foto: Nenad Kostić

Inače, Anja je uzela muževljevo prezime, a svadbeno slavlje se odvija u jednom prestoničkom restoranu.

"Što se tiče mog prezimena svi su navikli na njega, ali Mit sada prelazi u „umetničko“ (smeh)", kazala je Anja ranije.

foto: Nenad Kostić

Ona je jednom priliokm otkrila da je njen izabranik pilot, ali i kako ga je upozala:

"Upoznali smo se na snimanju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti. Posle svega par meseci veze počeli smo da živimo zajedno i uveliko pričali o sledećem koraku, braku", rekla je Anja za Story.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:13 Venćanje Ane Mit u crkvi Svete Trojice u Zemunu