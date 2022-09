ŽENA VATRENE KOSE ODUZIMA DAH! A tek bujne grudi anđela u plavom, prkosile su SILI ZEMLJINE TEŽE na festivalu u Veneciji

Večeras su na Venecija film festivalu održane premijere dva filma - "The Eternal Daughter" i "'Lord of the Ants", a obe su okupile brojne poznate face iz sveta mode, muzike i filma, i uopšte javnog života.

Glavne zevzde crvenog tepiha bile su Džulijan Mur, Penelope Kruz i Tilda Svinton, ali su svojim modnim izdanjima daleko više pažnje privukle dve manje poznate dame.

Najviše komplimenata pobrala je crvenokosa kiparska voditeljka Evelin Kazđoglu koja je blistala u raskošnoj crnoj-beloj kreaciji, a svojim provokativnim izdanjem sa fokusom na bujnim grudima nametnula se i Italijanka Katerina Milikio.

Dame koje ne prestaju da iznenađuju svojom pojavom!

