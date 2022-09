BRITANSKI TABLOIDI JE NAZIVALI OČAJNICOM, A SAD IM JE PRINCEZA: Kako je Kejt od DEVOJKE IZ KRAJA postala naslednica Ledi Di

Smrću kraljice Elizabete II Ujedinjeno kraljevstvo dobilo je novu princezu od Velsa.

Tako je Kejt Midlton, supruga princa Vilijama, nasledila pokojnu princezu Dajanu i postala prva članica kraljevske porodice koja je nakon njene smrti ponela tu titulu. Nova princeza od Velsa dolazi iz srednjeg staleža i mnogi su pretpostavljali da se neće uklopiti u kraljevsku porodicu.

Kejt je potomak rudara

Iako je njena porodica bogata, Midltonovi su se u Velikoj Britaniji smatrali srednjim staležom, budući da imaju skromnu pozadinu i nemaju dodirnih tačaka s plemstvom. Preci Kejt Midlton s majčine strane bili su rudari, a njena majka bila je stjuardesa kada je upoznala pilota Majkla Midltona, s kojim je osnovala porodicu.

Kejt je princa Vilijama upoznala još početkom 2000-ih, budući da su studirali na istom univerzitetu. Ubrzo su počeli ljubavnu vezu koja je potrajala deset godina. U tom periodu Kejt su britanski tabloidi dali nadimak Vejti Kejti (Waity Katie), odnosno nazivali su je očajnicom koja godinama čeka da je princ zaprosi.

Princ ju je i zaprosio 2010. godine, a 2011. su se venčali. Na dan svog venčanja, 29-godišnja Kejt bila je najstarija kraljevska nevesta u istoriji, ali i najobrazovanija princeza koju je monarhija dobila.

U braku su dobili troje dece - naslednika Džordža, princezu Šarlot i princa Luisa.

Jedna je od najpopularnijih članova kraljevske porodice

Od ulaska u najslavniju britansku porodicu 2011. Kejt Midlton je postala jedan od najpopularnijih članova kraljevske porodice i ključna ličnost za njihovu budućnost. Njen imidž pouzdane osobe, u izazovno vreme za monarhiju, osnažen je u decembru prošle godine na božićnom koncertu emitovanom na televiziji.

Oduševila je obožavatelje svojim muzičkim umećem. Bila je pratnja na klaviru britanskom kantautoru Tomu Vokeru u izvedbi njegove potresne pesme "For Those Who Can't Be Here". Kejt se u tajnosti pripremala za nastup u Vestminsterskoj opatiji, koji je bio posvećen svima koji su služili svojim zajednicama u pandemiji koronavirusa.

"Bila je zaista neverovatna, rasturila je. Kakva talentovana, draga, srdačna i ljupka osoba", rekao je Voker, opisujući je kao "vrlo opuštenu, vrlo dragu" prema svima.

Pristojna otpornost

Bivši privatni sekretar para, Džejmi Louter Pinkerton, rekao je za Times da je deo Kejtine privlačnosti njena pristojna, prizemna i neumorna priroda.

"Ona odvaja vreme za razgovor s ljudima", rekao je bivši sekretar i uporedio je s majkom kraljice Elizabete II., koja je bila simbol britanske otpornosti u Drugom svetskom ratu.

"Čvrsta je. Ima onaj osećaj kraljice majke u sebi, pa kad treba nešto da obavi, ona je tu da to učini."

Ogroman fokus na Kejt kad je počela da se zabavlja s Vilijamom dok su studirali u Škotskoj, bio je na tome što dolazi iz srednje klase. Uprkos tome što je pohađala jednu od najboljih privatnih škola u Britaniji, puno se govorilo o tome kako će se uklopiti u tajanstveni svet kraljevskih porodica sa svim tradicijama i konvencijama.

U početku su bile neizbežna poređenja Kejt s Vilijamovom majkom, princezom Dajanom, koja je bila na meti medija nakon što se udala za princa Čarlsa 1981. godine. Međutim, Kejt je, barem u javnosti, ostavila utisak da je spremna da preuzme kraljevske dužnosti, za razliku od jetrve Megan Markl.

Uživala je povoljan tretman britanskih medija, pogotovo otkako su se supružnici Hari i Megan povukli iz kraljevskog života i preselili u Sjedinjene Države prošle godine.

Dorasla zadatku?

Neke razlike u stavovima javnosti prema Kejt i Megan pripisuju britanskoj reakciji na emocionalnu otvorenost u zemlji, poznatu kao ukočenost gornje usne. Zasigurno nije pomogla ni Meganina kritika cenjene britanske institucije, uključujući njene optužbe za rasizam.

Kejt, poznata po pažljivo odabranim objavama porodičnog života na društvenim mrežama, svejedno se našla na meti kritika, ne samo zbog svoje besprekorne pojave.

Spisateljica Hilari Mantel optužila ju je da liči na "manekenku u izlogu bez sopstvene ličnosti".

Ipak, očito se smatra pouzdanom figurom u kraljevskim krugovima u ključnim trenucima.

