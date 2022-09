KRALJ ČARLS U SVOM PRVOM GOVORU POSLAO JASNU PORUKU MEGAN I HARIJU: Obratio se sinu i snaji, a ove njegove reči NIKO nije očekivao

Novi britanski kralj Čarls III obratio se juče naciji nakon smrti svoje majke, kraljice Elizabete II, a u govoru je pružio ruku pomirenja princu Hariju i Megan Markl.

Čarls je u svom prvom TV obraćanju s titulom kralja otkrio nove zvanične titule princa Vilijama i Kejt Midlton, a spomenuo je i svoju ljubav prema svom drugom sinu, princu Hariju i njegovoj supruzi Megan Markl.

foto: Profimedia

"Takođe želim da izrazim svoju ljubav prema Hariju i Megan dok nastavljaju da grade svoje živote u inostranstvu", rekao je Čarls nakon što je priznao Vilijamovu titulu princa od Velsa, a njegove reči mogle bi se protumačiti kao pokušaj pomirenja s odmetnutim sinom.

Hari i Megan imali su napet odnos s kraljevskom porodicom otkako su odstupili s mesta starijih članova kraljevske porodice u januaru 2020. Tokom intervjua s Oprom Vinfri u martu 2021, princ Hari je otkrio da je postojao trenutak kada je otac prestao da mu odgovara na pozive.

Čarls pokazuje trud da pronađe rešenje sa svojim sinom

"Kad smo bili u Kanadi, imao sam tri razgovora s bakom i dva s ocem pre nego što je prestao da odgovara na moje pozive", rekao je Hari o mesecima pre nego što su on i Markl odlučili trajno da napuste Veliku Britaniju. Hari je pojasnio da su on i njegov otac ponovo počeli da razgovaraju sledećih meseci, ali da imaju "puno toga na čemu treba da rade".

foto: AP/Paul Edwards

"Puno smo se povredili i nastaviću da se trudim da mi bude jedan od prioriteta da pokušam da izlečim tu vezu", rekao je Hari. U decembru 2021. pojavile su se nove informacije da su princ Hari i njegov otac mesecima "jedva razgovarali".

Sledeći mesec Čarls je napisao da je "ponosan" na princa Harija u članku za Newsweek, pišući da je Hari "strastveno istakao uticaj klimatskih promena, posebno u vezi s Afrikom". Kraljevski biograf Nigel Koutron, autor knjige "Prince Philip: I Know I Am Rude", rekao je u to vreme za Insider da Čarlsov esej pokazuje njegov trud da pronađe rešenje sa svojim sinom.

foto: DW / Goff Photos / Profimedia

"Princ Čarls očito shvata da mora da preuzme pomirljivu ulogu odraslog čoveka kakvu je pre imao princ Filip", rekao je Koutron.

"Kao i njegov otac, on shvata da će dopuštanje emocijama da bujaju biti pad Vindsora. Princ Filip koristio je ono što je kraljica nazvala svojim "bezobraznim humorom" da razbaruši perje, čak i s Harijevom i Vilijamovom majkom Dajanom. Čarls će morati da pronađe svoj način da održi porodicu na okupu umesto da je pusti da se rastane zbog prepirki", dodao je.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:47 ELIZABETA II SPASILA RUSE OD PROPASTI! Stručnjak otkrio kako je pokojna kraljica PROMENILA TOK ISTORIJE I ZAUSTAVILA HITLERA