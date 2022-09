PRE DAJANE ZAPROSIO ROĐAKU, A OVAKO JE JAVNOST SAZNALA ZA LJUBAVNI TROUGAO: Svi skandali novog britanskog kralja Čarlsa III

Kralj Čarls III danas je zvanično proglašen britanskim monarhom na ceremoniji u Palati svetog Jakova, gde su okupljeni bivši premijeri, biskupi i političari uzvikivali "Bože, čuvaj kralja".

"Preuzimajući ove odgovornosti, nastojaću da sledim nadahnjujući primer koji sam dobio u podupiranju ustavne vlade i težim miru, skladu i prosperitetu naroda ovih ostrva i kraljevstva i teritorija Komonvelta širom sveta", objavio je tim povodom novi britanski kralj.

Smrt 96-godišnje kraljice Elizabete II u četvrtak, nakon 70 godina na tronu, aktivirala je davno osmišljene planove za dane žalosti i sahranu.

foto: AP/Paul Edwards

Novi kralj automatski je nasledio svoju majku odmah u četvrtak, ali se Veće za nasleđivanje sastalo danas kako bi to potvrdilo. Među potpisnicima bili su i Čarlsov sin Vilijam, prvi u redu za budućeg kralja nakon svog 73-godišnjeg oca, Čarlsova supruga Kamila i nova premijerka Liz Tras.

Nakon zvaničnog preuzimanja trona novi kralj je rekao kako "nosi težak teret koji mu je poveren i kojem će posvetiti ostatak života".

"Molim se za vođstvo i pomoć Svemogućeg Boga", zaključio je.

Njegov govor čitaće se javno i u drugim prestonicama Ujedinjenog Kraljevstva – škotskom Edinburgu, severnoirskom Belfastu i velškom Kardifu, kao i u drugim delovima zemlje.

Novi kralj postaje monarh i 14 drugih država, uključujući Australiju, Kanadu, Jamajku, Novi Zeland i Papuu Novu Gvineju.

foto: Screenshot BBC

O Čarlsu neki detalji nisu naširoko poznati.

Kao je dete je bio jako osetljiv, a čak je i Čerčil jednom prilikom prokomentarisao kako je premlad da bi toliko razmišljao. Vršnjaci su ga u školi maltretirali zbog viška kilograma i klempavih ušiju koje je kasnije operisao.

Čarls je sa samo 14 godina izazvao i svoj prvi nacionalni skandal nakon školske vožnje brodom u pabu na ostrvu Luis, kada naručio je alkoholno piće. Na njegovu nesreću, pored njega je sedeo novinar koji je objavio priču, a kao posledicu je Čarlsov telohranitelj Don Grin dobio otkaz.

On je prvi član britanske kraljevske porodice koji ima akademsko zvanje, a njegovo puno ime je Čarls Filip Artur Džordž Mauntbaten-Vindsor. Tokom čitavog svog života nije se posebno slagao sa svojim ocem, princom Filipom, jer je navodno bio strog u vaspitanju. Čarls mu se jednom navodno suprotstavio, a tokom svađe mu je rekao da zapamti kako razgovara s budućim kraljem Velike Britanije.

foto: Profimedia

Mnogi novinari koji su intervjuisali Čarlsa ispričali su kako je vrlo pristupačan, ali sve se promeni kada se upale kamere. Novi kralj navodno mrzi da daje televizijske intervjue jer mu bude strašno neprijatno.

Nakon razvoda od pokojne princeze Dajane svetska javnost nije imala najbolje mišljenje o Čarlsu. Venčali su se 1981. godine i dobili dvojicu sinova, ali njihova porodična idila nije potrajala. Čarls je navodno varao Dajanu s današnjom suprugom Kamilom, a ona je o ljubavnom trouglu u kojem se našla progovorila javno.

"Pa, u braku nas je bilo troje, što je poprilična gužva", izjavila je tada Dajana 1995. godine u šokantnom intervjuu za BBC, koji je u vreme emitovanja gledalo čak 23 miliona ljudi.

foto: Profimedia

Dajanin i Čarlsov razvod je finalizovan u avgustu 1996, samo godinu dana pre njene tragične smrti u tunelu u Parizu. Čarls se 2005. godine oženio Kamilom, a oni su prvi kraljevski bračni par koji je imao civilno, umesto crkvenog venčanja.

Kamila, koja je po novom stekla naziv kraljice pratilje, Čarlsa je naučila kako treba da se ponaša u javnosti, što je mnogima promenilo sliku o njemu.

Zanimljivo je i da je, pre nego što je upoznao Dajanu, Čarls zaprosio svoju rođaku u drugom kolenu, Amandu Načbul, danas poznatu kao Ledi Amandu Elingvort, ali ona ga je odbila, kako je otkrio istoričar britanske kraljevske porodice, Robert Lejsi u svojoj knjizi "Battle of Brothers: William and Harry: The Inside Story of a Family in Tumult".

Ledi Amanda Elingvort foto: Geoff Moore / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poznato je i da Čarls u palati voli da su određene stvari isključivo po njegovom "guštu". Svi kuvari koji rade za njega znaju tačno u koliko sati treba da mu serviraju čaj, kolače i jaja, a on se navodno naljuti ako ne bude kako je zamislio. Za razliku od ostalih članova kraljevske porodice koji često putuju komercijalnim letovima i ostalim prevoznim sredstvima, Čarls isključivo putuje privatnim avionima.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Bonus video:

01:27 OVDE ĆE POČIVATI KRALJICA ELIZABETA II Biće sahranjena u katedrali St. Džajls u Edinburgu