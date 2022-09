FILIP VARAO ELIZABETU SA POZNATOM GLUMICOM? Njihov 70 godina dug brak ova AFERA nije uspela da poremeti: Kraljica ga je OBOŽAVALA!

Kraljica Elizabeta II, koja je biča najdugovečniji britanski monarh, preminula je u 96. godini 8. septembra, a u aprilu prošle godine, ona je ostala bez svog voljenog supruga princa Filipa, koji je imao 99 godina.

Oni su u braku proveli neverovatne 73 godine, a njihovu zajednicu poljuljao je samo jedan skandal.

foto: Profimedia

Tokom pohađanja Kraljevskog pomorskog koledža 1939. godine, 18-godišnji Filip upoznao je svoju 13-godišnju daleku rođaku, princezu Elizabetu. Mlada ćerka engleskog kralja bila je oduševljena Filipom i ubrzo su započeli prepisku.

Prvi znak da su bili predodređeni za zajedničku budućnost pojavio se kada je osvanula njihova slika na venčanju zajedničke rođake, oktobra 1946. godine. Viđeni su na vratima opatije u Hempširu, dok je Elizabeta skidala kaput, Filip ju je gledao nasmejano. Nakon toga su počeli da provode više vremena zajedno, posebno kada je Filip prihvatio posao u oficirskoj školi u Engleskoj.

- Provodio je vikende s nama, a kada je škola bila zatvorena, proveo je šest nedelja u Balmoralu - napisala je Elizabet u pismu Beti Šu 1947. godine, a to pismo 2016. godine našlo se na aukciji.

Pre veridbe uživali su u vožnji sportskih automobila i zajedno su išli na izlete. Filip se uskoro odrekao grčke i danske titule – i polaganja prava na strani presto – pa je postao britanski državljanin, usvojivši prezime Montbaten od porodice svoje majke.

foto: DPPA / ddp USA / Profimedia

Par se venčao 20. novembra 1947. godine na spektakularnoj ceremoniji u londonskoj Vestminsterskoj opatiji, istom mestu gde se princ Vilijam venčao sa Kejt 2011. godine.

Mlada, lepa princeza Elizabet i visoki, naočiti princ Filip doneli su narodu veliku radost – nešto što je sigurno bilo potrebno u novembru 1947, samo dve godine nakon završetka Drugog svetskog rata.

Nakon venčanja, Elizabet i Filip proveli su oko dve godine živeći na Malti dok je on bio tamo smešten u mornarici. Vreme koje je par proveo na ostrvu bilo je, primetio je biograf Ben Pimlot, „najnormalnije“ u celom životu para. Na svet su došli princ Čarls i princeza Ana.

Ali tragedija je zadesila mladi par nepune dve godine kasnije, kada je kralj Džordž VI preminuo od raka pluća sa samo 56 godina 6. februara 1952. Počela je vladavina Elizabete II.

To je značilo da je princ Filip morao da napusti sopstvene ambicije , kako bi služio Kruni, a to je uloga sa kojom se u početku borio – i najveća svađa princa i kraljice.

foto: Printscreen/Twitter

Nije mu bilo lako da prihvati svoje dužnosti i činjenicu da je zauvek morao da podredi život svemu što donosi uloga supruga britanske kraljice. Ipak, njihov brak je opstao i napredovao, uprkos tome što je princ Filip bio u senci supruge.

Podržavao ju je u svakoj odluci, nikada ne prelazeći granice svog položaja. Bio je poznat kao šaljivdžija – a šalio se na račun Kineza, Škota, Madone, pa čak i svog sina Čarlsa.

Skandal koji je obeležio njihov brak je navodna afera princa sa Pet Kirkvud. Ona je bila britanska glumica, pevačica i plesačica koja je nastupala u pozorištu, kao i na radiju, TV-u i filmovima. Filip ju je upoznao u Hipodrom teatru u Londonu.

Te večeri Filip je odvezao Pet svojim sportskim automobilom do restorana Mejfer – pri čemu je umalo izazvao sudar. Posle su se uputili u noćni klub, gde su ostali do zore. Novine su pisale da su podelili i doručak. Kraljica, u to vreme princeza Elizabeta, bila je u osmom mesecu trudnoće sa Čarlsom.

Glumica i Filip su se videli još nekoliko puta, što je pokrenulo tabloidne naslove o njihovom odnosu. Pet je uvek demantovala da se dogodila afera, a kasnije je rekla da joj je druženje sa Filipom uništilo život.

foto: Profimedia

Pisma koja je Pet razmenjivala sa Filipom su izašla na videlo nakon njene smrti 2007. godine – a u njima ona govori o aferi kao o „smešnoj glasini“ koju su širili „zli umovi“, ukazujući na to da se nikada nije dogodila.

Za zlatnu godišnjicu venčanja 1997. godine, kraljica Elizabeta pružila je retki uvid u odnos sa Filipom:

- On je jednostavno bio moja snaga i ostao je to svih ovih godina. Dugujem mu više nego što bi ikada tražio.

(Kurir.rs/TheSun)

