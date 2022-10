ANJA MIT JE POSTALA GOSPOĐA VESIĆ, ALI SE NIJE UOZBILJILA: Glumica progovorila o BRAČNO M ŽIVOTU, a evo šta kaže o prinovi

Glumica Anja Mit nedavno je postala gospođa Vesić kada se udala za svog izabranika Ognjena Vesića, dok je svoj devojačko prezime zadržala kao umetničko.

Kako kaže, otkako je postala gospođa Vesić, nije se uozbiljila, jer to dolazi s vremenom. Takođe, očekivala je da će javnost početi da zapitkuje o prinovi.

- Mislim da ozbiljnost dolazi vremenom. Možda vam delujem tako, ali sigurno za mesec dana ne mogu da se promenim. Istina je da sam srećnija, ispunjenija i smirenija - počela je Anja i otkrila da su njihovi prijatelji oduševljeni svadbom koju su nedavno upriličili.

- Ljudi nas još uvek zovu i ono što je posebno važno, kažu mi da nikada nisu videli srećnije i veselije mladence. To je svadba kakvu sam želela i o kojoj sam maštala. Da počnemo od pripreme, pa do muža, što je najvažnije, pa onda do celokupnog slavlja. Nadam se da ću tako srećna biti uvek - ističe glumica.

Osnivanje porodice je, pak, još "na čekanju".

- To ne može stvarno da se planira. Očekivala sam takvo pitanje. Da to sve mi znamo, bili bi androidi, ali kad bude, svi će znati. To svakako ne može da se sakrije - kaže Anja za "Grand".

