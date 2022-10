OD ALATA DO DELOVA TELA ŽRTAVA: U najgledanijoj Netfliksovoj seriji o MONSTRUOZNOM UBICI prikazani AUTENTIČNI DOKAZI (VIDEO)

Mnoštvo šokantnih, stvarnih dokaza iz slučaja Džefrija Damera otkriveno je u novoj Netfliksovoj dokumentarnoj seriji. Fotografije pokazuju alate i materijale koje je koristio da raskomada svoje žrtve do kostura i lobanja, te delove tela u zamrzivaču.

U seriji je Evan Piters preuzeo ulogu ozloglašenog kanibala koji je između 1978. i 1991. godine ubio 17 muškaraca i dečaka. Nakon ekranizacije, Netflix je objavio i razgovore s ubicom u serijalu "Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes". Tri epizode od sat vremena uključuju intervjue s ključnim osobama u slučaju, uključujući Vendi Patrikus, advokaticu koja je zastupala Damera nakon njegovog hapšenja 1991.

Džefri Damer foto: Profimedia

Većina bi se složila da je zastupanje ubice dovoljno težak posao, ali to je bilo još teže zbog činjenice da je to bio Patrikusin prvi posao kao branitelja. Snimci njenih razgovora s Damerom protkani su kroz dokumentarnu seriju dok on priznaje i opisuje prirodu svojih zločina, koji uključuju ubistvo, nekrofiliju i kanibalizam. To je uznemirujući deo koji dokazuje da tokom ekranizacije nisu izmislili nijedan detalj užasnih zločina.

U zamrzivaču pronađena ljudska glava

Serija pokazuje gledaocima mnoštvo dokaza koje su istražitelji morali da pregledaju nakon Damerovog hapšenja. U početku su policajci zaplenili Džefrijev stan nakon što je preživeli Trejsi Edvards uspeo da pobegne i tamo su otkrili pravu kuću strave.

Fotografije pokazuju sve - od alata i materijala koje je koristio da raskomada svoje žrtve do kostura i lobanja, od kojih su neke bile izbeljene. Pronašli su bačvu od 57 galona koja sadrži tri torza u kiselini, bušilicu i sonu kiselinu koju je Damer koristio za svoje ekperimente i razne ljudske delove u zamrzivaču. Jedna fotografija koju nisu pokazali je ljudska glava koja je pronađena u zamrzivaču.

Policijski detektiv Denis Marfi iz Milvokija, kojem je dodeljen slučaj, objasnio je u dokumentarcu: "Policajac ga je otvorio i video glavu u zamrzivaču okrenutu prema gore, i vrisnuo je. Doslovno je vrištao. Na kraju se povukao, nastavio je da sanja o tome. Nije mogao da se nosi s tim."

"Sam prizor je bio jeziv. Alati koji su bili u stanu bili su testere za metal, odvijači, drugi alati koje bi koristio dok je secirao žrtve", dodao je Marfi.

"Damerov muzej"

Dr Džefri Džentzen, medicinski istražitelj iz Milvokija koji je radio na mestu događaja, rekao je: "Forenzički patolozi navikli su da vide traumu, ali ovo je bilo nešto drugačije. Gledajući po prostoriji, moglo se videti da ljudi imaju strah na licima. I u godinama koje su prošle počeo sam da verujem da je to vreme kada sam se zapravo susreo sa zlom. Ne mogu to da opišem, ali to je osećaj ljudske izopačenosti."

"Dok smo prolazili kroz te razne fioke i police, osećao sam da nisam snimao mesto zločina, nego da sam rastavljao Damerov muzej", dodao je.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Bonus video:

00:19 Kako je snimana serija Blok 27