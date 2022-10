IZA LJUPKOG LICA KRIO SE UBICA SLAVNE TRUDNICE: Ovako je ćerka poznate glumice završila u KANDŽAMA KULTA najokrutnijeg PSIHOPATE!

Slavna glumica Andžela Lensberi, koju je svet obožavao da gleda u seriji "Murders she wrote" preminula je u utorak, 11. novembra u 96. godini. Iza sebe je ostavila troje dece - Entonija, Deidre i Dejvida, a pored uzbudljivih uloga koje su joj donele svetsku slavu, njen život obeležile su i teške situacije, pogotovo kada je u pitanju njena ćerka.

Naime, malo ko je znao da je zbog Deidre preselila celu porodicu u Irsku, iako je tada njena karijera bila u punom zamahu, a sve iz razloga što se njena naslednica povezala sa Čarlsom Mensonom, ozloglašenim vođom kulta koji je kasnije bio odgovoran za brutalno ubistvo Šeron Tejt, piše Wanted.

Upravo je Menson bio taj koji je Deirdre navukao na droge. "Počelo je sa kanabisom, ali je prešlo na heroin. Postojale su frakcije gore u brdima iznad Malibua koje su bile posvećene smrtonosnim potragama. Boli me što to kažem, ali u jednom trenutku Deidre je bila deo gomile koju predvodi Čarls Menson“, otkrila je Andžela jednom prilikom.

"Ona je bila jedna od mnogih mladih koji su ga poznavali — i bili su fascinirani. Bio je izvanredan lik, harizmatičan na mnogo načina, nema sumnje. Rekla sam mužu Piteru: "Moramo da odemo" Tako smo podigli sidro, i preselili porodicu u kuću koju sam našla u okrugu Kork. Irska me je privukla jer je to bilo rodno mesto moje majke, a to je bilo i mesto gde moja deca neće biti izložena više lošim uticajima", objasnila je glumica.

Ona je dodala da su se njena deca odlično snašla u Irskoj, kao i da se Deidre kasnije udala i sa partnerom otvorila restoran. Glumica je tada isticala da bi sigurno jedno ili sva deca umrla da nisu napustili Los Anđeles.

Ubistvo Šeron Tejt

Ćerku Deidre uspela je da izvuče malo nakon što je usledilo krvavo ubistvo hipi ikone i vanserijske lepotice Šeron Tejt koja je tada bila u drugom stanju, a koje je naredio niko drugi do Menson.

Čarls Menson ostaće upamćen kao jedan od najmanipulativnijih ubica u istoriji, a njegova dela dovela su do smrti više desetina ljudi krajem '60-ih godina dvadesetog veka.

Kada je Mensonu konačno bilo dosta holivudske elite, naredio je nekim članovima porodice da jedne noći ubiju glumicu Šeron Tejt i grupu njenih prijatelja. Jezivo ubistvo je trebalo da pošalje poruku svima ostalima da njemu ne treba da se zameraju.

Tokom noći 9. avgusta 1969. on je svojim ljudima naredio da ubiju Šeron Tejt, ženu reditelja Romana Polanskog, koja je bila u osmom mesecu trudnoće. Kada je pronađeno na njenom telu je bilo 16 uboda nožem. Ona nije bila jedina žrtva. Članovi Mensonove sekte ubili su i Stivena Parenta, Džeja Sebringa, Ebigejl Folger i Vojceka Frikovskog, koji su se nalazili u kući. Na vratima je krvlju bila ispisana reč: "Svinje".

Menson je bio osnivač "porodice"

Inače, Menson je karijeru gradio u Los Anđelesu šezdesetih godina. On je bio osnivač "porodice" mladih hipija. Živeo je na ogromnom ranču koji se nalazio u blizini Los Anđelesa. Njegova porodica se sastojala od nekoliko muškaraca i nekoliko mladih žena. Svih šest devojaka bile su iz porodica srednje klase i potpale su pod njegov uticaj jer je on koristio njihove problematične odnose sa očevima.

Devojke su živele sa njim, a on im je zabranio da gledaju na sat, da koriste kalendare, da čitaju… Nije im dozvoljavao ni da nose naočare, tvrdeći da je njihov vid takav kakav je dat od prirode da bi mogle na sopstveni način da vide svet oko sebe.

Iako je osuđen za ubistva, Čarls Menson nije prisustvovao nijednom. Dve žrtve je vezao, ali je napustio prostoriju pre nego što su ubijene. Takođe, Menson nije bio ni blizu poprišta čuvenog ubistva trudne glumice Šeron Tejt. Međutim, kalifornijski zakon nalaže da ne morate biti ubica već i da je samo podstrekivanje na takav čin indirektna odgovornost i krivično delo.

Srećom, svedokinja je uspela da nagovori nekog stranca da zove tužioca i preživela je. Žene koje su joj dale hamburger optužene su za pokušaj ubistva.

Vešt manipulator

Tokom jednog od boravaka u zatvoru, Menson je čitao knjigu Dejla Karnegija "Kako pridobiti prijatelje i uticati na ljude". Smatra se da je tako postao vešt manipulator.

Knjiga je namenjena trgovcima i menadžerima, ali Čarls je maltene religiozno čitao poglavlje o tome kako nagovoriti ljude da prihvate vašu ideju.

Inače, osim kao najmanipulativniji i najozloglašeniji, Čarls Menson ostaće upamćen u istoriji i kao zatvorenik koji je primio više pošte nego ijedan drugi. Smatra se da mu je godišnje pristizalo oko 60 hiljada pisama.

