PIKE ZADAO ŠAKIRI NAJNIŽI UDARAC: Na najbolniji način pokazao da ju je SKROZ IZBRISAO! Prekršio SVE DOGOVORE i uradio OVO!

Priča "Šakira-Pike" dobila je novi nastavak. Fudbaler je ponovo fotografisan sa devojkom Klarom Čiom Marti, i nisu bili sami.

Pike (35) i Klara (35) su najpre krili svoju vezu, a onda su ubrzo rešili da istupe javno kao par. Paparaco fotografije sa festivala u Kataloniji potkrepile su glasine da fudbaler ima novu devojku, a onda su njih dvoje zajedničkim istupanjem to i potvrdili.

Sa druge strane, nema potvrde da je Pike prevario Šakiru sa Klarom, iako mnogi, sa manje ili više razloga, veruju u to. Ne treba zaboraviti da su se nakon vesti o raskidu bivšeg para spominjala imena više devojaka kao potencijalnih ljubavnica fudbalera.

Me daaaaa el tramafan !! No sé qué haría en estos casos , si yo tuviera hijos y tuvieran que convivir con la nueva pareja de SU PADRE, la persona que aún amo !! 💔😱😳🫢😞😭#Shakira #Pique #ClaraChiaMarti https://t.co/9N19ARPsU7 pic.twitter.com/v9LrxT3EKC — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) October 11, 2022

Veza sa Klarom postaje sve ozbiljnija, a u prilog tome govore i fotografije njih sa njegovim sinovima Milanom i Sašom, koje je dobio u dugogodišnjoj vanbračnoj zajednici sa Šakirom.

Te fotografije objavljene su na Tviteru, o njima piše i "Mundo Deportivo", a mnogi se pitaju kako na njih reaguje kolumbijska pevačica koja je navodno bivšem partneru postavila ultimatum da se ne pojavljuje u javnosti sa novom partnerkom godinu dana nakon njihovog raskida.

Pike očigledno taj dogovor ne poštuje, ocenjuju brojni portali, a to što je i decu upoznao sa Klarom novi je dokaz ozbiljnosti tog odnosa. I to nije sve, autor paparaco fotki Džodi Martin je izjavio: "To je kuća u kojoj smo mnogo puta videli Šakiru sa Pikeom, ali sada Klara uživa tamo i srećna je sa njim i njegovom decom" (ima indicija da dečaci žive sa ocem i njegovom novom devojkom).

Stvari se mogu gledati i iz sledećeg ugla: Šakira se verovatno saglasila da deca budu sa Pikeom i Klarom? Međutim, bivši partneri vode ljutu bitku oko starateljstva nad sinovima, njihov nedavni sastanak u Barseloni tim povodom završio se veoma burno i bez dogovora pa su u opticaju različiti scenariji.

Šakira želi da decu odvede u Majami, čemu se Pike žustro protivi. Po svemu sudeći, nema mirnog epiloga ove priče, makar ne zasada.

Podsetimo, pevačica i fudbaler bili su u vezi 12 godina. Pre nekoliko meseci saznalo se da se on zabavalja sa studentkinjom koja je radila u njegovoj kopaniji Klarom Čijom Marti. Nedavno ju je i zapratio na instagramu na profilu koji je jedno vreme bio deaktiviran.

