ŠAKIRA SE OGLASILA MISTERIOZNOM PORUKOM NA INSTAGRAMU: Znala sam da će se ovo dogoditi, a snimak koji je postavila je PRETUŽAN

Vest da se Šakira i Pike rastaju posle 12 godina veze je odjeknula kao bomba u muzičko-sportskom svetu, a brojni obožavaoci poznatog para su bili u šoku.

U međuvremenu, Pike je uhvaćen sa devojkom koja je mlađa Šakirina verzija, a isplivale su informacije i da nije bio veran kolumbijskoj pevačici u toku veze.

Šakira je bila uzdržana, nije mnogo komentarisala, ali je nedavno za magazin El izjavila da joj je teško pao raskid, kao i konstantno praćenje i objavljivanje informacija i fotografija iz privatnog života.

foto: Profimedia

"Ostala sam tiha i uzdržana i samo sam pokušavala da sve to obradim. ... Teško je pričati o tome, pogotovo zato što još prolazim kroz to, i zato što sam jjavna ličnost i naš raskid nije baš običnan raskid", rekla je tada i dodala:

"Sve u svemu, teško je. I pokušala sam da sakrijem situaciju pred svojom decom. Trudim se da to uradim i da ih zaštitim, jer to je moja misija, broj jedan u životu. Ali onda čuju stvari u školi od svojih vršnjaka ili naiđu na neke neprijatne vesti na mreži, i to stvarno utiče na njih... ", rekla je za El Šakira.

foto: Profimedia

Međutim, njena nedavna objava na instagramu je začudila mnoge i krenule su razne teorije.

"Nikad nisam ništa rekla, ali me je bolelo. Znala sam da će se ovo dogoditi.", napisala je ona na španskom uz kratak klip na kom se vidi kako žena pokušava da uzme srce koje leži na putu, ali taman da ga dohvati muškarac prolazi i gazi ga, a sve to uz zvuke otkucaja srca.

foto: Profimedia

Mnogi su pisali ispod posta da sve to ima veze sa Pikeom, ali pevačica nije kometarisala dalje. Neki su smatrali da će objaviti novu pesmu koja je posvećena raskidu sa fudbalerom, afanovi su na to imali komentar: "Koliko pesama treba posvetiti ovom čoveku? On to ne zaslužuje!", "Okreni novi list i svoj talenat usmeri ka pobedi, nadi, veri i otporu kao i prevazilaženju.".

Pike se još uvek nije oglašavao na temu raskida, samo su njegovi advokati objavili da će fudbaler tužiti svaki medij koji iznosi neistine o celom sluačju.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:23 PEVAČICA I VODITELJKA NAŠLA KUMU U EMSIJI MAJKE I SNAJKE Seka Aleksić: Majka me učila da pojedem sve iz tanjira ZATO SAM DEBELA