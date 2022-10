PREMINULA SLAVNA PEVAČICA: Imala je samo 63 godine, tužne vesti podelio prijatelj, njen najveći HIT svi ZNATE i OBOŽAVATE (VIDEO)

Ritam i bluz (R&B) pevačica Džojs Sims je preminula u 63. godini, a vest o njenoj smrti je podelio Si Džej Karlos, organizator događaja i saradnik fudbalskog kluba Čelzi.

- Pričao sa njenom najbližom porodicom večeras i sa velikim bolom vas obaveštavam da je Džojs Sims preminula. Džojs je bila neverovatna pevačica i tekstopisac, a imala je mnogo hitova osamdesetih. Trebalo je da bude jedan od američkih umetnika u Potrugalu sledećeg maja. Šaljem ljubav nejnom partneru Erolu, njihovoj deci i bližoj porodici - napisao je na Fejsbuku Karlos.

foto: Printscreen/Facebook

Uzrok smrti pevačice nije objavljen. Ona je bila najpoznatija po pesmi "Come Into My Life" koja je bila na vrhovima top lista u Velikoj Britaniji i Severnoj Americi. Inače, ova pesma je bila veliki hit i na našim prostorima, a neretko su je obrađivali i naši umetnici devedesetih godina prošlog veka.

Objavila je i pesme "Lifetime Love, I surrender" i "Crazy Love" koje su umetnici Endđi Stoun i Snup Dog semplovali u svojim pesmama.

Brojne poznate ličnosti su se oprostile od Džojs na društvenim mrežama.

Džojs Sims je rođena 6. avgusta 1959. godine Ročesteru, Njujork.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:12 Komemoracija Gorice Nešović