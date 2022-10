MEDICINSKI TEHNIČAR GODINAMA UBIJAO LJUDE U BOLNICI: Nova istinita priča o SERIJSKOM UBICI uznemirila gledaoce! Ljudi su ZGROŽENI!

Gledaoci su podeljeni s reakcijama na najnoviju kriminalističku dramu na Netflixu, "The Good Nurse" ("Dobra medicinska sestra"), u kojoj glume Džesika Čestejn i Edi Redmejn. Mnogi od njih su ostali šokirani kad su otkrili stvarne detalje priče koja je inspirisala ovu dramu.

"Sama činjenica da je film 'The Good Nurse' nastao prema istinitom događaju je užasna", napisala je jedna osoba. "Upravo sam pogledao taj film i strašna je pomisao da se to dogodilo u stvarnom životu", složio se drugi korisnik.

"Ima li nade za ovaj svet?"

"Upravo upisujem medicinsku školu i dođe mi muka u želucu kad vidim da postoje ljudi koji zaista rade ovakve stvari, dok drugi ljudi zatvaraju oči i prave se da ne vide", izrazila je svoje mišljenje jedna gledateljka.

"Pogledao sam 'The Good Nurse'", dodao je neko drugi. "To je tako jeziv film i tako čudesna izvedba Edija. On i Džesika su bili sjajni. Ipak, nisam siguran koliko sam nade za ovaj svet osećao na kraju filma."

Problem zdravstvenog sistema u Americi

Neki gledaoci osvrnuli su se i na probleme zdravstvenog sistema u Americi. Oni su naveli da film posebno pokušava da ukaže na propuste i probleme zdravstvene nege u američkim bolnicama.

"'The Good Nurse' je horor film. Međutim, nije horor samo zbog medicinskog tehničara koji ubija ljude. Ne. Horor je i zbog katastrofalnog stanja u kojem se nalazi američko zdravstvo", napisala je jedna osoba.

Priča o serijskom ubici

Film koji je ove nedelje objavljen na Netflixu predstavlja istinitu priču o Čarlsu Kalenu, medicinskom tehničaru i serijskom ubici koji je ubio desetine, a možda i stotine pacijenata tokom 16 godina rada u bolnici.

U Netflixovom filmu Kalena glumi Edi Redmejn iz filma "The Danish Girl". Džesika Čestejn glumi Ejmi Louren, medicinsku sestru.

Film "The Good Nurse" sada je dostupan i na strimingu Netflixa.

