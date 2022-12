ŠAKIRA KRENULA DALJE I U VEZI JE SA INSTRUKTOROM SURFOVANJA?! Pevačica se oglasila i u 2 rečenice objasnila svoj LJUBAVNI STATUS

Kolumbijska pevačica Šakira (45) i fudbaler Đerard Pike (35) su u julu ove godine prekinuli dugogodišnju ljubavnu vezu tokom koje su dobili dva sina, Milana (9) i Sašu (7).

Poslednjih nekoliko meseci nije bilo lako za pevačicu. Strani mediji pisali su o različitim nagađanjima vezanim uz njihov raskid, a uz to, pevačica se brani i na sudu zbog navodnih poreskih prekršaja koje je počinila u periodu od 2012. do 2014. godine. Ona ne priznaje krivicu i govori kako do 2015. godine nije bila državljanka Španije.

Poznati par vezu je, navodno, raskinuo zbog prevare. Nedugo nakon prekida, Pike je ušao u novu vezu s Klarom Čiom.

Poslednjih dana su se širile priče da je Šakira nastavila dalje i da je u vezi sa intruktorom skijanja, što su mnogi njeni fanovi dočekali sa odobravanjem. Pevačica najpre nije ništa htela da komentariše i branila se ćutanjem, ali kako su tračevi nastavili da se šire, ona se oglasila.

- Iz poštovanja prema mojoj deci i ranjivom trenutku kroz koji prolaze, molim medije da prestanu s nagađanjima, rekla je pevačica nakon silnih šuškanja da je u vezi s instruktorom, piše španska Marca.

- Nemam partnera i ništa osim potpune posvećenosti svojoj deci i njihovoj dobrobiti - dodala je kategorično.

Instruktor surfovanja, za kog se nagađalo da je u vezi sa Šakirom sve dok ona to nije demantovala, u porodici je navodno već duže vreme pa je podučavao i Pikea tajnama tog sporta.

