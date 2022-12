ZDRAVLJE MU JE SVE LOŠIJE, PORODICA SE NADA ČUDU! Isplivali novi detalji o stanju Brusa Vilisa koji su RASTUŽILI mnoge

Glumac Brus Vilis je u martu ove godine objavio da završava svoju dugu karijeru nakon što mu je otkrivena afazija. Iako je njegovo stanje sve lošije, njegova porodica koristi svaki trenutak da provede s njim i "nada se čudu".

Meseci nakon što je glumac otkrio svoju borbu s bolešću koja napada njegove kognitivne sposobnosti za porodicu Vilis postali su istovremeno teški i dragoceni, a svi se trude da ne propuste ni jedan trenutak s voljenim glumcem. Izvor blizak porodici otkrio je kako se njegovo stanje od početka godine samo pogoršalo, zato se porodica često okuplja i zajedno provodi vreme.

"Oni znaju da Brus neće biti tu zauvek. Cene svaki momenat", rekao je izvor za Dejli mejl.

Bolest koja utiče na kognitivne sposobnosti, a sa kojom se bori Vilis, dodatno je zbližila njegovu sadašnju i bivšu suprugu Emu Heming Vilis i Demi Mur. One mu pomažu da se lakše nosi sa svim promenama, a Demi se trudi da stalno bude u kontaktu sa njim.

"Ona koristi svaku priliku da provede vreme sa njim. Ako nije uz njega, onda zove telefonom samo da čuje Brusov glas", dodao je izvor.

Velika porodica sada, kao i svake godine, provodi praznike u Ajdahu, a tamo su nastale i neke fotografije na kojima su zajedno pozirali Demi i Brus sa njihovom 28-godišnjom kćerkom Talulom.

Na fotografiji su majka i ćerka pozirale zagrljene, a pridružio im se i Brus koji je gledao u njihovog ljubimca, psa Pilafa.

"Volim svoje roditelje i svoju porodicu", napisala je Talula.

Izvor je dodao kako su zajedničko vreme i tradicija ove porodice oduvek bili posebni i da su se njihova druženja sada nastavila i postala samo još lepša, iako uz dozu tuge.

"Brus ne može mnogo da govori i čini se kao da ne shvata mnogo o onome što drugi govore. Ema je postala njegov glas i neko ko komunicira za njega. Postoje dani kada oni prepoznaju deliće starog Brusa, ali to su kratki momenti. Čini se da im on sve više izmiče i to im slama srce. One ne mogu da zamisle Božić bez voljenog čoveka", rekao je izvor.

"Njegovim starijim ćerkama nedostaje otac kakav je bio, onaj koji ih je zadirkivao zbog njihovih momaka i davao im savete koje nisu htele. U susret Božiću, sve što mogu da urade jeste da mu kažu da ga vole i da se mole za čudo", istakao je izvor.

Brus (67) je sa Demi Mur dobimo tri ćerke: Talulu, Rumer i Skot Laru, a sa Emom Heming ima dve: Evelin i Mejbel.

(Kurir.rs)

