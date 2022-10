BRUS VILIS IMA SVOG DVOJNIKA U SRBIJI, ALI ZAMALO! Fotka čoveka iz busa zapalila mreže iz pogrešnog RAZLOGA, a ovo je prava ISTINA

Fotografija čoveka koji neverovatno liči na Brusa Vilisa je osvanula na društvenim mrežama.

Postoji ona tvrdnja da svako na svetu ima svog dvojnika, a holivudskom glumcu se "zalomilo" da to bude čovek koji je navodno iz Srbije.

Linija 603, Ledine - Ugrinovci, jutros 😉 pic.twitter.com/5OWLQVkaMX — vr - black & white (@bianconerobgd) October 7, 2022

Međutim, kada se fotografija provuče kroz pretraživač fotografija (reverse image search engine), vidi da se je korišćena mnogo puta u prošlosti i to u raznim zemljama, verovatno zato što je svako hteo da ima svog Brusa Vilisa, pa tako i Srbi, ali avaj... Ovaj dvojnik poznatog holivudskog glumca nije naš i to je to.

Naravno, ostaje pitanje, da li je moguće da je neko toliko dokon, pa kači fotografije i tvrdi da je nešto što zapravo nije? Da li je u pitanju trol, internetskim šargonom rečeno ili je neko zaista verovao da je ovo Brus iz Ugrinovaca...

Trolovanje podrazumeva namerno ometanje komunikacije koja se odvija preko interneta, najčešće na različitim društvenim mrežama, forumima, blogovima ili komentarima u onlajn izdanjima novina. U trolovanje može spadati namerno iznošenje netačnih, neproverenih ili "prenaduvanih" informacija, potpirivanje neargumentovanih rasprava i svađa, vređanje po bilo kom osnovu ili pokazivanje odlučne tvrdoglavosti pri branjenju neargumentovanih stavova itd. Poreklo imenice trol vezuje se za staronordijski jezik i skandinavsku mitologiju, gde označava demona ili džina, a po lokalnoj folkloristici u pitanju su stvorenja prepoznatljiva po svom obešenjačkom duhu i smislu za zavrzlamu.

Možda su korisnici društvenih mreža mislili da će se neko od medija zalepiti za ovu objavu i preneti je u integralnom obliku, ko zna. Narodski rečeno, "upecati se".

Što se Brusa Vilisa tiče, pisalo se da je prodao svoje lice kompaniji Deepcake koja se bavi pravljenjem digitalnih dvojnika, pa su se mnogi oduševili jer bi tako glumac nastavio karijeru iako se penzionisao u martu nakon što je oboleo od afazije.

Međutim, BBC je zatim preneo izjavu Vilisovog portparola koji je negirao da glumac ima bilo kakvo partnerstvo ili ugovor s kompanijom. Deepcake je to potvrdio za BBC, rekavši: "Formulacija o pravima je pogrešna... Brus nije mogao nikom da proda nikakva prava, ona su pre svega njegova."

