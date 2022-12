OD NAJVEĆE LJUBAVI ODVOJILA JU JE SMRT! Josipa Lisac i nakon više od 30 GODINA svaki koncert POSVEĆUJE NJEMU: Sve ljude je zaveo!

Pre tačno 31 godinu napustio nas je veliki kompozitor i pevač Karlo Metikoš, a osim njegovih hitova, za njim je ostala i priča o velikoj ljubavi koju je imao sa pevačicom Josipom Lisac.

Pevačica i danas njemu posvećuje svaki koncert, a svake godine na dan njegove smrti Josipa okači Karlovu sliku uz emotivan opis.

- Na današnji dan, 10. decembra 1991. godine, napustio nas je pevač i kompozitor Karlo Metikoš. Karlo je jedan od najtalentovanijih, najintrigantnijih i harizmatičnijih rok pevača sa ovih prostora i kompozitor koji je svojim delima zauvek obogatio svet muzike.

Ljubavna priča Josipe Lisac i Karla Metikoša prekinuta je njegovim preranim odlaskom, a od tada do danas Josipa Lisac svaki koncert posvećuje njemu. Februar (2023.) biće od posebnog značaja, jer Karlovo i Josipovo prvo LP dete „Dnevnik jedne ljubavi” slavi 50. rođendan.

„Ne poznajem nijednog frontmena na svetu koji je sam, a da ga ništa nije guralo, jednostavno odlučio da siđe sa bine i svoju muziku sa punim poverenjem prepusti nekome ko će od tada zauvek biti njegov glas". JL - stoji ispod njegove slike na instagramu poznate pevačice.

Ona je, prošle godine, podelila jednu anegdotu iz njihovog života.

- Kad se setim svih ludosti koje je radio i odmah se krenem smejati. Kada bi on video da ja nisam dobre volje, odmah bi me krenuo nasmejavati, izvoditi psine dok god me ne oraspoloži. Bio je izuzetno duhovit. Uvek je bio u velikom društvu i što bi ljudi više padali od smeha, on bi postajao sve smešniji. Ludnica totalna. Karlo je bio gospodin, ali je imao primese fakina (mangupa). Sve ljude je zaveo. I muškarce i žene. On je najzgodnoji muškarac kojeg sam ikada u životu videla. Jednom sam videla uživo Roberta Redforda. Pa on je grd ko lopov. A Karlo je bio visok, lep - podelila je na Istagramu pevačica.

